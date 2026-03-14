Češi mají pověst zlodějů kaktusů: Znají nás v Brazílii, Mexiku i JAR
Čtveřice kaktusářů zadržených v Brazílii je jen špičkou ledovce? Našinci mají podle expertů dlouhodobě špatnou pověst. Přitíží jim to u soudu, kde nad nimi visí tři roky basy?
Brazilská média nenechávají na pašerácích nit suchou. Proč? „S českými kaktusáři jsou problémy roky, jihoameričtí kolegové si o nich nic dobrého nemyslí. Jsou případy, kdy tam byl objeven nový druh, a jen pár měsíců poté se u nás už prodával,“ popsala Blesku Pavla Říhová, zooložka a expertka ochrany ohrožených druhů z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Měsíce čekání?
Muži, které zadrželi na letišti v Sao Paulu při snaze vyvézt v důmyslných skrýších přes 100 kaktusů a 2000 semen, jsou po zaplacení kauce na českém konzulátu. Kdy o nich rozhodnou? „Na soud v jihoamerických zemích lze čekat relativně dlouhou dobu, minimálně v rozsahu několika měsíců,“ řekl Lukáš Bohuslav z Právnické fakulty UK. Podle rodiny obviněného Jaroslava V. všem hrozí až tři roky vězení, doufají ovšem jen v peněžitý trest.
Schovali je do plechovek
Brazilská policie kaktusáře zadržela 26. února na letišti v Sao Paulu. Přes sto rostlin měli ukrytých v plechovkách od piva, přes 2000 semínek pašovali v botách a dalších schovkách. Byli vybaveni taháky s překlady frází do španělštiny a portugalštiny, které jim měly hledání a převoz usnadnit.
Podle Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) je chráněna většina druhů kaktusů rostoucích v Brazílii.
Ostuda i v Africe
Mezi lety 2017 a 2019 jezdili dva Češi Jaromír Ch. a Tomáš M. opakovaně trhat kaktusy do Jihoafrické republiky a policie je zadržela s tisícovkou rostlin. Byli odsouzeni k dvouleté podmínce a vyhoštěni. Vinu odmítli, jeden z nich dodnes provozuje e-shop i s kaktusy z JAR. V roce 2005 byl ve stejné zemi přímo při činu chycen i kurátor Botanické zahrady v Praze. V roce 1996 v Mexiku zadrželi 10 Čechů s 300 kaktusy a 5000 semeny.
