Pilota policie odtáhla rovnou z kokpitu: Viní ho ze zneužívání malých dětí!
Krátce před odletem do Ria de Janeira zadržela policie na letišti v São Paulu pilota. Podle vyšetřovatelů měl Sérgio Antonio L stát v čele sítě, která po léta sexuálně zneužívala děti ve věku od 10 do 14 let. V souvislosti s případem skončily v poutech také dvě ženy, jedna z nich měla umožnit zneužívání svých tří vnuček.
Dramatická scéna se odehrála v pondělí 9. února na letišti Congonhas na jihu města. Policisté zasáhli jen krátce před tím, než měl pilot Sérgio Antonio L. (60) odstartovat do Ria de Janeira. Do kokpitu už nenastoupil – v poutech zamířil na služebnu.
Podle informací brazilských médií čelí obvinění z vedení organizované skupiny, jež měla po dlouhá léta sexuálně zneužívat děti i další zranitelné osoby. Úřady zatím identifikovaly nejméně deset obětí. Vyšetřovatelé ale předpokládají, že jejich počet může být výrazně vyšší. V době skutků bylo dětem mezi 10 a 14 lety.
Zásah byl součástí rozsáhlé operace zaměřené na potírání sexuálního zneužívání dětí. Prověřování případu začalo už v říjnu 2025. Detektivové při domovních prohlídkách po celé zemi zajistili mobilní telefony a další elektroniku, z níž získali důležité důkazy.
Podle kriminalistů se měl muž na činnosti podílet nejméně osm let. Ke krytí své identity používal falešné doklady. Díky nim se měl s nezletilými ubytovávat v motelech. V jednom případě údajně hradil nájem rodině výměnou za zasílání dětské pornografie.
V souvislosti s kauzou skončily v rukou policie také dvě ženy. Jedna z nich (55) měla podle vyšetřovatelů za úplatu umožnit zneužívání svých tří vnuček. Matka jiné dívky měla obviněnému posílat pornografické materiály zachycující vlastní dítě.
