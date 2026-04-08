Otřesná smrt seniora: Na Semilsku vlétl do stromu
Na Semilsku 8. dubna dopoledne zemřel řidič (†85) osobního vozu Kia Ceed. S autem narazil do stromu na silnici mezi Jilemnicí a Mříčnou.
Tragická nehoda se stala před 11:00 na silnici číslo 28617. „Pětaosmdesátiletý řidič jel s vozidlem Kia Ceed ve směru od Jilemnice, kde z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo vozovku a narazil do stromu. Bohužel tento řidič na místě nehody i přes veškerou snahu záchranářů zemřel. K určení příčiny jeho smrti bude nařízena soudní pitva,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Okolnosti tragické nehody společně s dopravními policisty vyšetřují semilští kriminalisté.
Video Gauč spadl z vozíku přímo před policii.
