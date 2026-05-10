Loď s hantavirem začala evakuaci na Kanárech: Co říká WHO o možné pandemii?
Španělsko zahájilo proces evakuace cestujících z výletní lodi MV Hondius, kterou zasáhla nákaza hantavirem, píše agentura Reuters. Plavidlo dnes ráno dorazilo k Tenerife na Kanárských ostrovech. Na palubu podle ministerstva zdravotnictví nejprve vstoupili zdravotničtí činitelé, aby provedli finální kontrolu a mohlo začít vyloďování pasažérů.
Nejprve loď opustí skupina Španělů, kteří budou přepraveni na malých člunech na břeh a ihned poté nastoupí do autobusů, které je odvezou na letiště, píše Reuters. Odtamtud je přepraví armádní letoun do Madridu. Úřady už dříve uvedly, že v metropoli skupina zamíří do karantény. Činitelé přitom ujišťují, že evakuovaní nebudou v žádném kontaktu s veřejností.
Druhá skupina, která z lodi vystoupí, bude z Nizozemska, uvedla španělská ministryně zdravotnictví Mónica Garcíaová. Nizozemsko podle ní přepraví také cestující z Německa, Belgie, Řecka a část posádky. Loď MV Hondius pluje pod nizozemskou vlajkou. Následovat by měly skupiny výletníků z Turecka, Francie, Británie a Spojených států.
V pondělí Nizozemsko vyšle další letadlo pro ty, kteří nebudou převezeni dnes, sdělila ministryně. Jako poslední by měl v pondělí odletět australský letoun, který vyzvedne obyvatele Austrálie, Nového Zélandu a asijských zemí.
Loď opustí všichni cestující a část posádky, která není potřebná pro další přesun plavidla. Na palubě podle AFP zůstává kolem 150 lidí. Garcíaová uvedla, že na lodi jsou občané 23 zemí. Poté, co budou z lodi evakuováni cestující a část posádky, bude MV Hondius pokračovat v cestě do Nizozemska, kde bude plavidlo dezinfikováno.
V obyvatelích Tenerife, největšího z Kanárských ostrovů, vyvolává tato operace obavy a úřady podle agentury AFP nepovolily lodi připlout přímo do přístavu. Plavidlo proto kotví na moři. Šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, který mezitím přicestoval na Kanárské ostrovy, v sobotu ujistil, že riziko pro obyvatele ostrova je nízké, a poděkoval jim za jejich solidaritu.
Z osmi podezřelých případů hlášených po vypuknutí nákazy na palubě výletní lodi bylo dosud potvrzeno šest případů hantaviru, oznámila v pátek WHO. Na nákazu zemřeli tři cestující z lodi. Někteří cestující mezitím plavidlo opustili už dříve a několik jich bylo přepraveno do Nizozemska.
Podle WHO je riziko globálního šíření hantaviru velice nízké. Riziko pro posádku a pasažéry lodi organizace hodnotí jako mírné. Podle AFP vyvolává mezinárodní obavy fakt, že u pozitivně testovaných lidí na lodi se potvrdil kmen viru nazvaný Andes, který se může přenášet z člověka na člověka.
Hantaviry jsou viry přenášené hlodavci, kteří mohou infikovat lidi, a způsobují dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje lék ani vakcína.
