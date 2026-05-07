Strach kvůli šíření smrtelného viru: Kde jsou nakažení?!
Bezmála dva týdny po smrti prvního z celkem tří dosud zemřelých cestujících, kteří se nakazili hantavirem, opustily výletní loď během plavby v jižním Atlantiku tři desítky lidí nejméně 12 národností, jejichž další pohyb a současné místo pobytu se nyní snaží úřady po celém světě vypátrat. V Amsterodamu byla mezitím hospitalizována žena s příznaky možné nákazy smrtícím virem.
Podle nizozemské televizní stanice RTL je hospitalizovaná žena letuškou nizozemské letecké společnosti KLM. Při letu do Jihoafrické republiky byla údajně v kontaktu s infikovanou 69letou ženou z lodi, která později zemřela v johannesburské nemocnici.
Pátrání po cestujících
„Zhruba 40 cestujících“, včetně manželky zemřelého Nizozemce, opustilo výletní loď při zastávce na ostrově Svatá Helena, oznámilo ve čtvrtek nizozemské ministerstvo zahraničí. Španělský deník El País už ve středu s odvoláním na jednoho z cestujících z lodi napsal, že na ostrově vystoupilo 23 lidí, kteří odletěli do svých vlastí.
Samotná plavební společnost Oceanwide Expeditions poté ve čtvrtek připustila, že z lodi 24. dubna vystoupilo 29 lidí nejméně 12 různých národností, aby se vrátili domů. „Snažíme se zmapovat všechny cestující a členy posádky, kteří od 20. března nastoupili a vystoupili při různých zastávkách lodi MV Hondius,“ uvedla společnost v tiskové zprávě s tím, že všichni, kdo loď opustili 24. dubna, byli od té doby kontaktováni.
Oceanwide Expeditions v minulosti pouze uvedla, že na ostrově Svatá Helena vystoupila manželka zemřelého Nizozemce, doprovázející jeho tělo. Ta pak odletěla komerčním letem do Jihoafrické republiky a zemřela v péči lékařů nedlouho poté, co zkolabovala na letišti v Johannesburgu.
Na palubě nejsou další nakažení
Světová zdravotnická organizace (WHO) ve středu uvedla, že počet nakažených hantavirem v souvislosti s výletní lodí se zvýšil na osm poté, co se ve Švýcarsku přihlásil jeden člověk, který z lodi vystoupil ještě předtím, než tam byl hantavirus zjištěn. Tento Švýcar je nyní v nemocnici v Curychu.
Na palubě lodi, která zahájila výletní plavbu 1. dubna v Argentině a nyní směřuje ke španělským Kanárským ostrovům, podle agentury AFP zůstává na 150 lidí. Devět desítek z nich tvoří cestující z 15 zemí a dalších asi šedesát jsou členové posádky z 12 zemí. Na lodi podle dostupných informací není žádný občan České republiky.
Všichni cestující s příznaky nákazy hantavirem již byli evakuováni a na palubě už nikdo příznaky nevykazuje, tvrdil ve čtvrteční zprávě provozovatel lodi.
