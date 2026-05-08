Myší virus zabíjel na výletní lodi: Evakuace na Kanárských ostrovech
Na výletní lodi MV Hondius, kde se objevila nákaza hantavirem, zemřeli už tři cestující. Zdravotníci nyní řeší evakuaci desítek lidí z plavidla u Kanárských ostrovů, operaci ale komplikuje počasí. WHO mezitím oznámila, že hospitalizovaná letuška společnosti KLM měla na hantavirus negativní test a virus podle organizace nepředstavuje globální hrozbu.
V Amsterodamu hospitalizovaná letuška, která vykazovala možné příznaky nákazy hantavirem, na něj měla negativní test, oznámila podle tiskových agentur Světová zdravotnická organizace (WHO). Nizozemka zaměstnaná u letecké společnosti KLM přišla do kontaktu s infikovanou 69letou ženou z výletní lodi MV Hondius, na níž nákaza v Atlantickém oceánu vypukla. Nakažená žena, rovněž Nizozemka, později zemřela v johannesburské nemocnici. Na nákazu dosud zemřeli tři cestující výletní lodi. WHO také znovu ujistila, že riziko, které hantavirus představuje pro světovou populaci je nízké.
Proběhne evakuace
„Obdrželi jsme oznámení, že měla negativní test,“ sdělila AFP o stavu hospitalizované mluvčí WHO. Letuška byla kvůli příznakům hospitalizována ve čtvrtek. Do kontaktu s nakaženou ženou přišla v Johannesburgu. Infikované kvůli zdravotnímu stavu nebylo umožněno odletět do rodné země na letu KLM a byla z něj vyvedena. Onemocnění následně podlehla.
Regionální vláda Kanárských ostrovů mezitím oznámila, že evakuace lodi se musí kvůli špatným povětrnostním podmínkám uskutečnit mezi nedělí a příštím pondělím. „Jediné okno, které máme k provedení této operace, je od zhruba nedělního poledne do pondělí, než se podmínky zhorší,“ řekl novinářům mluvčí regionální vlády Alfonso Cabello. „Jinak musí loď odplout a žádná operace by teoreticky nemohla být provedena až do konce května,“ dodal.
Po jednání se zástupci Kanárských ostrovů španělská ministryně zdravotnictví Mónica Garcíaová ve čtvrtek oznámila, že loď nepřistane v přístavu na Kanárských ostrovech, ale jen tam zakotví. Lidé na palubě, kteří nyní nemají příznaky nemoci, budou vyšetřeni na lodi a pak budou převezeni rovnou na letiště, odkud odletí pryč.
Čtyři desítky cestujících opustily výletní loď MV Hondius při zastávce na Svaté Heleně v jižním Atlantiku, oznámila ve čtvrtek nizozemská diplomacie. Španělský deník El País už ve středu s odvoláním na jednoho z cestujících z lodi napsal, že na ostrově Svatá Helena vystoupilo 22. dubna 23 lidí.
Podle WHO je riziko globálního šíření hantaviru velice nízké. „Jedná se o nebezpečný virus, ale pouze pro osobu, která je skutečně nakažená. Riziko pro běžnou populaci zůstává extrémně nízké,“ řekl mluvčí WHO. Zdůraznil, že i mezi těmi, kteří pobývali ve stejných kajutách jako nakažení se většina virem ani nenakazila. „Blízký kontakt znamená prakticky nos na nos. Tohle není nový covid,“ dodal mluvčí na tiskové konferenci v Ženevě.
Úřady v Jižní Africe, Evropě a také nejméně ve třech státech USA se nyní snaží vysledovat osoby, které z lodi vystoupily, včetně jejich kontaktů. Britské úřady dnes informovaly o Britovi na ostrově Tristan da Cunha v jižním Atlantiku, u něhož je podezření na nákazu hantavirem. WHO ve středu informovala o osmi případech hantaviru v souvislosti s výletní lodí.
Na palubě lodi, která nyní směřuje ke španělským Kanárským ostrovům, podle agentury AFP zůstává kolem 150 lidí. Devět desítek z nich tvoří cestující z 15 zemí a dalších asi šedesát jsou členové posádky z 12 zemí. Na lodi podle dostupných informací není žádný občan České republiky.
Hantaviry jsou viry přenášené hlodavci, kteří mohou infikovat lidi, a způsobují dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje lék ani vakcína. Smrtnost dosahuje 35 až 50 procent.
