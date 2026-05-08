Smrt Čecha v Itálii: Upadl na motorce, přejel ho náklaďák
Při dopravní nehodě v italské Kampánii zahynul ve čtvrtek český motorkář. Šestapadesátiletý muž z dosud nejasných příčin spadl z motocyklu značky BMW a poté ho přejel nákladní automobil.
Jeho manželka, která s ním cestovala, neutrpěla žádná zranění. S odvoláním na italskou policii to dnes napsal deník Il Mattino.
Nehoda se stala na okraji města Capua, které se leží přibližně 25 kilometrů severně od Neapole. Policie nehodu vyšetřuje a prozatím nevyloučila ani náhlou nevolnost řidiče, ani střet motocyklu s jiným vozidlem.
