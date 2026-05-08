Smrt Čecha v Itálii: Upadl na motorce, přejel ho náklaďák

Nehoda motorkáře v Itálii.
Autor: ČTK 
8. května 2026
07:15

Při dopravní nehodě v italské Kampánii zahynul ve čtvrtek český motorkář. Šestapadesátiletý muž z dosud nejasných příčin spadl z motocyklu značky BMW a poté ho přejel nákladní automobil.

Jeho manželka, která s ním cestovala, neutrpěla žádná zranění. S odvoláním na italskou policii to dnes napsal deník Il Mattino. 

Nehoda se stala na okraji města Capua, které se leží přibližně 25 kilometrů severně od Neapole. Policie nehodu vyšetřuje a prozatím nevyloučila ani náhlou nevolnost řidiče, ani střet motocyklu s jiným vozidlem.

