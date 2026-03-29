Lupiči kradli v Itálii: Sebrali obrazy slavných za miliony!

Policie v Itálii (ilustrační foto)
Policie v Itálii (ilustrační foto)  (Autor: Pixabay.com)
Aktualizováno -
29. března 2026
21:04
Autor: ČTK - 
29. března 2026
20:48

Čtyři maskovaní lupiči před týdnem vnikli do vily Nadace Magnaniho a Roccové v italském městě Traversetolo nedaleko Parmy a ukradli tam tři obrazy za miliony eur. 

Podle italského tisku lupiči odnesli obraz Ryby od Augusta Renoira z doby krátce před jeho smrtí v roce 1919. Dále je mezi uloupenými obrazy Zátiší s třešněmi od Paula Cézanna z let 1885 až 1887 a Odalisku na terase od Henriho Matisse z roku 1922.

Jen dílo Ryby má podle serveru televize RAI hodnotu několika milionů eur. Patří totiž k nemnoha obrazům Cézanna vystaveným ve stálé sbírce v Itálii, dodal server.

Lupiči podle karabiniérů vylomili hlavní bránu a odnesli tři obrazy. Pak uprchli přes areál muzea. Mluvčí muzea uvedl, že pokračuje vyšetřování a policie prohlíží záznamy z bezpečnostních kamer z muzea i z okolních domů a podniků.

Nadace Magnaniho a Roccové (Fondazione Magnani-Rocca) uchovává sbírku historika umění Luigiho Magnaniho, který žil v letech 1906 až 1984.

Sbírka zahrnuje kromě autorů uloupených obrazů také díla Albrechta Dürera, Petera Paula Rubense, Anthonyho van Dycka, Francisca Goyi, Clauda Moneta a italského umělce Giorgia Morandiho.

Uživatel_6290488 ( 30. března 2026 01:32 )

Šikulová. Hlavně že se nikomu nic nestalo.

Další hvězda StarDance odhalena: Na parket vtrhne dračice!
Návrat ke kořenům: Velikonoční zvyky, které vnesou do vaší rodiny klid a ochranu
Petra Kvitová je trojnásobnou maminkou! K synu Péťovi přibyla rovnou dvojčata
Dodejte svému stylu šmrnc bez zbytečné námahy: Jaké kousky letos ovládnou ulice?
Diabetická gastroparéza: Příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
Mercedes-Benz Trucks investuje v Chebu miliardy, postaví závod na výrobu tisíců vozidel
„Wengerův“ ofsajd v praxi, začne ho zkoušet Kanada. Pohroma pro fotbal, míní expert
Vladimír Mertlík: Kdy se Milion chvilek změní v okamžik odporu k režimu nácků, hňupů, komoušů a sviní?
Oaxaca de Juaréz: Kulinářská metropole celého Mexika oslní i milovníky historie a přírody
