Adrenalin na houpačce skončil smrtí: S dívkou (†16) se utrhlo lano!
V neděli došlo v parku v čínské provincii S'-čchuan k ohromné tragédii. Teprve šestnáctiletá dívka tam zemřela potom, co pod ní prasklo bezpečnostní lano skalní houpačky. Následně se zřítila z několika desítek metrů. Během pádu se vážně zranila o kamení na zemi. V posledních vteřinách přitom upozorňovala, že jí lano přijde povolené.
Tato lokalita je v parku velmi populární. Visutá houpačka vede skrz údolí okolo vodopádů a jedná se o oblíbenou atrakci. Dívku při vysněném adrenalinovém zážitku natáčela její kamarádka. Nejdříve se smála, v posledních vteřinách je však slyšet, jak si stěžuje, že jí provazy nepřijdou dostatečně pevné.
Jakmile se dívka dostala za zábradlí na okraji sešupu, jedno z jistících lan náhle prasklo. Nebohá mladá žena se tak zřítila z výšky desítek metrů a tvrdě narazila do kamenů pod sebou. Na záběrech je následně vidět i její bezvládné tělo, stále zaseknuté v postroji, když ji vytahovali zpět nahoru. Při převozu do nemocnice bohužel zemřela.
Atrakce je momentálně zavřená a incident vyšetřuje policie. „Předběžné nálezy naznačují, že šlo o pochybení ze strany provozovatele. Momentálně spolupracujeme s rodinou, park bude po nějakou dobu zavřený,“ uvedli vyšetřovatelé podle portálu news.com.au. Žádná obvinění zatím nepadla.
Adrenalinový zážitek (samozřejmě ten komerční) pokud se nejedná o profesionály viz. třeba Armáda = se většinou Smrt / Pamatujte na to ! 👎