Smrt dítěte na traktoriádě u Prahy: Spadlo pod zadní kolo a následně ho přejel valník!
Kriminalisté šetří sobotní nehodu na traktoriádě v obci Libeř u Prahy, při které zemřelo dítě. Věc prošetřují pro podezření z trestného činu usmrcení z nedbalosti, řekla v neděli středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová.
Na neštěstí upozornil server Novinky.cz. Událost se stala v sobotu kolem 14:00. „Při traktoriádě došlo k nehodě, při které zemřelo dítě. Kriminalisté si převzali událost a prověřují ji pro podezření ze spáchání trestního činu usmrcení z nedbalosti a budou se zabývat veškerými okolnostmi,“ řekla Richterová. Více informací policie neuvedla.
K neštěstí byl vyslán záchranářský vrtulník. „Bohužel nezletilý pacient utrpěl natolik závažná zranění, že i přes snahu všech na místě zemřel. Lékař musel konstatovat smrt,“ řekla mluvčí záchranné služby Monika Nováková.
