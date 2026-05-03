Smrt dítěte na traktoriádě u Prahy: Spadlo pod zadní kolo a následně ho přejel valník!

V obci Libeř u Prahy zemřelo dítě při závodech traktorů
V obci Libeř u Prahy zemřelo dítě při závodech traktorů
Dítě vypadlo z kabiny a spadlo přímo pod zadní kolo traktoru
Dítě vypadlo z kabiny a spadlo přímo pod zadní kolo traktoru
Poté ho ještě přejel valník, dítě bohužel utrpělo zranění neslučitelná se životem
Autor: ČTK - 
3. května 2026
15:31

Kriminalisté šetří sobotní nehodu na traktoriádě v obci Libeř u Prahy, při které zemřelo dítě. Věc prošetřují pro podezření z trestného činu usmrcení z nedbalosti, řekla v neděli středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová.

Na neštěstí upozornil server Novinky.cz. Událost se stala v sobotu kolem 14:00. „Při traktoriádě došlo k nehodě, při které zemřelo dítě. Kriminalisté si převzali událost a prověřují ji pro podezření ze spáchání trestního činu usmrcení z nedbalosti a budou se zabývat veškerými okolnostmi,“ řekla Richterová. Více informací policie neuvedla.

K neštěstí byl vyslán záchranářský vrtulník. „Bohužel nezletilý pacient utrpěl natolik závažná zranění, že i přes snahu všech na místě zemřel. Lékař musel konstatovat smrt,“ řekla mluvčí záchranné služby Monika Nováková.

Video  V obci Libeř u Prahy zemřelo dítě během traktoriády, vypadlo z kabiny přímo pod zadní kolo  - Aktu.cz
Video se připravuje ...

V obci Libeř u Prahy zemřelo dítě při závodech traktorů
V obci Libeř u Prahy zemřelo dítě při závodech traktorů
Dítě vypadlo z kabiny a spadlo přímo pod zadní kolo traktoru
Dítě vypadlo z kabiny a spadlo přímo pod zadní kolo traktoru
Poté ho ještě přejel valník, dítě bohužel utrpělo zranění neslučitelná se životem

Témata:
smrtsmrtelná nehodasmrt dítětePrahatraktorLibeř
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Zpěvák Vašek Neckář (82) ruší koncerty: Musím se dát dokupy...
Zpěvák Vašek Neckář (82) ruší koncerty: Musím se dát dokupy...
Aha!
Týdenní horoskop od 4. května do 10. května pro všechna znamení
Týdenní horoskop od 4. května do 10. května pro všechna znamení
Dáma.cz
Jak a kdy rostou dětem zuby? Tady máte kalendář růstu mléčných zoubků
Jak a kdy rostou dětem zuby? Tady máte kalendář růstu mléčných zoubků
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Velký test: 2 mobilní klimatizace, které vás v bytě zachrání před letním vedrem
Moje zdraví
Levné létání dostává tvrdý zásah. Aerolinky zdražují a ruší spoje, první úplně ukončily provoz
Levné létání dostává tvrdý zásah. Aerolinky zdražují a ruší spoje, první úplně ukončily provoz
e15
Skuhravý bouřil i po zisku bodu: Takhle idiotsky přemýšlí každý hráč! O co prosil Frťalu?
Skuhravý bouřil i po zisku bodu: Takhle idiotsky přemýšlí každý hráč! O co prosil Frťalu?
iSport
Přicházejí sekáči, kteří se nezakecají. Co mají společné Grolich, Magyar a další politici na vzestupu?
Přicházejí sekáči, kteří se nezakecají. Co mají společné Grolich, Magyar a další politici na vzestupu?
Reflex
Podmanivé vnitrozemí Tuniska: Dovolenková destinace umí překvapit, pokud na to máte odvahu
Podmanivé vnitrozemí Tuniska: Dovolenková destinace umí překvapit, pokud na to máte odvahu
Lidé a země