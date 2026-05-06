Nákaza z lodi hrůzy: Myší virus už je v Evropě! Cestující v slzách promluvil
V Curychu se léčí muž s hantavirem, oznámila švýcarská vláda. Předtím byl na výletní lodi, kde se několik lidí virem nakazilo. Švýcarským občanům v tuto chvíli nehrozí nebezpečí, sdělil kabinet alpské země. Na virus neexistuje lék a je smrtelný. Přenáší ho hlodavci.
„Ve Švýcarsku byl jeden člověk pozitivně testován na hantavirus. Muž se spolu se svou manželkou koncem dubna vrátil z cesty v Jižní Americe,“ stojí v tiskovém prohlášení, podle něhož u sebe muž po návratu pozoroval příznaky onemocnění, které hantavirus způsobuje. V curyšské univerzitní nemocnici ho proto zdravotníci dali do izolace. Následný test potvrdil infekci.
Muž je nakažený hantavirem Andes, který se vyskytuje právě v Jižní Americe. Na rozdíl od evropských hantavirů se podle švýcarské vlády tato varianta může vzácně přenášet i z člověka na člověka. K přenosu ale dochází jen při úzkém kontaktu, proto švýcarské úřady výskyt dalších případů nákazy v této zemi považují za nepravděpodobný. „Riziko pro obyvatelstvo je nízké,“ uvedla vláda.
Pacientova manželka zatím nevykazuje žádné symptomy, ale pro jistotu je také v izolaci. Švýcarské úřady zjišťují, jestli byl muž od propuknutí nákazy v kontaktu i s dalšími lidmi.
Cestující promluvil
K situaci na palubě se vyjádřil také jeden z cestujících. Přímo na palubě po nákaze zemřel v polovině dubna jeden z pasažérů. „Momentálně jsem na palubě lodi MV Hondius a to, co se tu teď děje, je pro nás všechny moc reálné. Nejsme jen příběh. Nejsme jen titulky. Máme rodiny a blízké, kteří na nás doma čekají. Panuje tu spousta nejistoty a to je teď nejtěžší,“ uvedl ve videu influencer Jack Rosmarin. „V tuto chvíli je prioritou zajistit, aby nemocní dostali potřebnou péči a také dostat se na místo, kde se můžeme bezpečně vylodit a využít lékařskou pomoc,“ dodal v dalším příspěvku na sociálních sítích.
Loď je na Kapverdách, přijme ji Španělsko
Situaci na palubě lodi podle prohlášení z úterního večera prošetřovali odborníci Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC). Španělské ministerstvo zahraničí v úterý pozdě večer uvedlo, že země hodlá loď přijmout.
Rozhodnutí ministerstva ve středu podle agentury EFE kritizoval šéf regionální vlády Kanárských ostrovů Clavijo, který po premiérovi Pedrovi Sánchezovi žádá naléhavou schůzku. Podle Clavija, který je nyní v Bruselu, Kanárské ostrovy od Madridu nedostaly dostatečné informace, aby uklidnily místní obyvatele. Podle něj pasažéry lodi lze evakuovat letecky z Kapverd či loď, pokud nevznikne nějaká naléhavá situace, může doplout do Nizozemska, kde je registrovaná.
Agentura Reuters ve středu s odvoláním na Ghebreyesuse uvedla, že trojice cestujících s podezřením na infekci byla z lodě evakuována a je na cestě do Nizozemska.
Podle úřadu nebyl ještě určen přístav, kde loď přistane. Podle televize TVE, která se odvolává na zdroje z ministerstva, se tak stane na Tenerife za zhruba tři dny. Luxusní výletní loď má na palubě zhruba 150 lidí, píší španělská média. WHO dnes uvedla, že počet nakažených hantavirem v souvislosti s výletní lodí je osm. V Curychu se totiž přihlásil jeden člověk, který byl na lodi. Tři případy potvrdily i podrobnější laboratorní testy. Organizace uvedla, že se jedná o typ viru Andes, který se může přenášet i mezi lidmi.
Hantavirus způsobuje vzácné dýchací onemocnění, které provázejí bolesti hlavy, závratě, horečka, nevolnost, průjem a bolesti žaludku, po nichž následuje náhlý nástup vážných dýchacích potíží. Na nákazu zatím neexistuje žádná léčba, lék ani vakcína. Úmrtnost dosahuje 35 až 50 procent.
Již dlouho jsem se, jako cynik tak velkolepě nepobavil - lék neexistuje,avšak muž bylo tak drzý, že se léčí 😃 ujednání to tedy zřejmě obdobné, jako s lidskou blbostí 👍 - ti největší BLB 😃 VÉ však a pro jistotu ani léčbu nezahajují ....