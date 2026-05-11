Horor na letišti v Denveru: Muže vcucla turbína! Kusy těla rozmetala po ranveji

Muže nasála turbína letadla, vypukla panika.
Autor: Štepánka Grofová - 
11. května 2026
06:06

Cestující letu z Denveru do Los Angeles zažili chvíle hrůzy. Airbus společnosti Frontier Airlines při rozjezdu na vzlet usmrtil člověka, který vběhl na dráhu. Muže podle svědků vtáhl motor letadla, ozvala se exploze a kabinou se začal šířit kouř. Piloti následně hlásili kusy těla na ranveji.

Na mezinárodním letišti v Denveru se v pátek 8. května večer odehrála hororová scéna. Letadlo společnosti Frontier Airlines nabíralo rychlost před vzletem do Los Angeles, když mu přímo do cesty vběhl muž. Následky byly brutální. 

Z dramatické komunikace mezi piloty a řídicí věží mrazí. „Zastavujeme na ranveji. Právě jsme někoho srazili… máme požár motoru,“ hlásil pilot letu Frontier 4345. Krátce nato zaznělo z letiště ještě děsivější oznámení. „Na ranveji jsou kusy lidského těla.“

Video  Muže nasála turbína letadla, vypukla panika.  - Sociální sítě
Podle vedení letiště muž krátce před neštěstím přelezl bezpečnostní plot a dostal se přímo do prostoru ranveje. Letoun se v tu chvíli už řítil vysokou rychlostí ke vzletu, přibližně 224 kilometrů za hodinu. 

Svědci  popsali, že člověka částečně nasál jeden z motorů. Následovala rána připomínající explozi. Kabinu rychle zaplnil kouř a mezi pasažéry vypukla panika. „Když motor vybuchl, myslel jsem si, že všichni zemřeme,“ popsal jeden z cestujících americkým médiím. V letadle podle něj začali lidé křičet, děti plakaly a někteří pasažéři se dusili kouřem. Další šokující detail přidal muž, který seděl u okna. Jeho syn později uvedl, že po explozi viděl v turbíně rotovat lidské nohy! „Tohle člověku zůstane v hlavě navždy,“ řekl.

Na palubě bylo 224 cestujících a sedm členů posádky. Po zastavení stroje začala nouzová evakuace. Při chaosu utrpělo 12 lidí lehká zranění, pět skončilo v nemocnici. Většinu cestujících následně autobusy převezli zpět do terminálu. Tragédii nyní vyšetřuje Federální úřad pro letectví a Národní úřad pro bezpečnost v dopravě.

