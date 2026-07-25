Češka popsala horor v Bulharsku: Dívenka se utopila při animačním programu!

Hotel Sunny Beach v bulharském Burgasu
Hotel Sunny Beach v bulharském Burgasu  (Autor: Niki Spasov / Alamy / Profimedia)
Autor: Kamil Morávek - 
25. července 2026
05:00

V hotelu Sunny Beach v Bulharsku došlo v úterý k nesmírné tragédii. Během animačního programu se tam utopila teprve sedmiletá holčička. Její rodiče byli tou dobou u jiného bazénu. Hrůzný incident popsala čtenářka Blesku, která zrovna v hotelu trávila dovolenou.

V hotelu Sunny Beach, kde k tragickému incidentu došlo, byla zrovna na dovolené i čtenářka Blesku. „Viděli jsme chaos a příjezd sanitky. Poté jsme se dozvěděli od ostatních hostů, co se stalo,“ popsala žena, která si přála zůstat v anonymitě. „Hosté si všimli topící se dívky, vytáhli ji, dali první pomoc, ale bohužel bylo pozdě. Stalo se to při animátorském programu. Rodiče byli u jiného bazénu,“ dodala.

Podle serveru Flagman.bg byla dívenka polské národnosti. Bazén, ve kterém k neštěstí došlo, dosahuje prý největší hloubky 1,40 metru. Policie vyslechla plavčíka, který uvedl, že u bazénu sice byl, nevšiml si však ničeho zvláštního.

Policie si už od hotelu vyžádala kamerové záznamy. Plánuje zjistit, jestli plavčík opravdu byl ve službě a nebyl přitom rozptýlen, například mobilem. Případ je ve fázi vyšetřování, a policie tak zatím nemůže zveřejňovat bližší informace. „Plně spolupracujeme a máme v plánu udělat všechno pro to, aby pravda vyšla najevo,“ uvedlo vedení hotelu.

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Zdroj: Sociální sítě

Témata:
smrtutopenísmrt dítětepolicieBulharskohotelplavecký bazén
Kamil Morávek
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