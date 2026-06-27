Loni už bylo narváno, letos Chorvatsko zeje »prázdnotou«! Mohou za to ceny?
Ačkoliv loni touto dobou už Chorvatsko pod náporem turistů praskalo ve švech, letošní předsezóna Chorvaty velmi zklamala. Oproti loňskému roku turistů výrazně ubylo.
Předsezóna po slibném začátku roku tamní podnikatele nepříjemně překvapila. Některé hotely a cestovní kanceláře zatím hlásí „holou“ bídu!
„Naše hotely jsou také prázdné. (...) Proč nejsou žádní hosté, nevím. Možná částečně kvůli cenám, ale nevěřím, že je to jen kvůli tomu. Myslím, že důvodem je celková politická situace ve světě,“ uvedla pro server net.hr majitelka cestovní kanceláře v Opatiji Margarita Šepić.
Se situací není spokojený ani jistý Vili Jeletić, který v Opatiji pronajímá apartmány. Ten má teď obavu o své podnikání, zejména pak kvůli tomu, že náklady na podnikání v oblasti stoupají. „Daň dříve činila 100 eur na osobu, teď je to kolem 200 eur. Pokud se všechno ještě zvýší, bude to 300 eur na osobu,“ uvedl.
Chorvatsko má zcela jistě co nabídnout, nějakou dobu je však už pod palbou turistů. Na vysoké ceny si stěžují i Češi. Ochlazení zájmu zaznamenaly i kempy. Podle serveru srpski ugao se Chorvatsko řadí mezi nejdražší kempovací destinace v Evropě.
nevím, nevím, já tam byla 2x a šmytec - nepořádek podivn jednání, odflinknutá jídfla i ob sluha. Za totáče v Jugině bejvávalo, bejvávao. Vše na úrovni, slušné jednání, njn jdeme do kytek