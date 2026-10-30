Zapálil dveře bytu a začal utíkat: Dopadení výtržníka policie zachytila na kameru!
Slovenští policisté zveřejnili dramatické video. Je na něm vidět dopadení výtržníka, který ve čtvrtek v Košicích polil hořlavinou dveře bytu a následně je zapálil. Když následně potkal policejní hlídku, dal se okamžitě na útěk. Policistům se ho podařilo dohonit a zatknout.
Čtyřiatřicetiletý muž ve čtvrtek polil dveře jednoho z bytů v Košicích neznámou hořlavou látkou. Následně je zapálil. Ohně si obyvatelé domu naštěstí včas všimli a stihli ho uhasit dřív, než se rozšířil. Pachatel z místa činu utekl.
Venku se potkal s policejní hlídkou a začalo nahánění. „Muž nereagoval na opakované výzvy a po chvíli se policistům ztratil z dohledu,“ popsali policisté. Před policisty se muž pokoušel schovat ve křoví. To mu bohužel pro něj nebylo moc platné. Policisté ho rychle našli a zadrželi.
„Muž čelí obvinění ze všeobecného ohrožení ve stádiu pokusu,“ napsali slovenští policisté. Obviněný skončil prozatím ve vazbě, o jeho osudu rozhodne soud.
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