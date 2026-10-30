Zapálil dveře bytu a začal utíkat: Dopadení výtržníka policie zachytila na kameru!

Muž se pokusil zapálit dveře bytu a utéct policii, našli ho ve křoví
Muž se pokusil zapálit dveře bytu a utéct policii, našli ho ve křoví
Muž z místa činu utekl, policisté ho však rychle vypátrali
Ve křoví, kde se chtěl schovat, ho i zadrželi
Je obviněný ze všeobecného ohrožení ve stadiu pokusu
Autor: Kamil Morávek - 
30. října 2026
13:37

Slovenští policisté zveřejnili dramatické video. Je na něm vidět dopadení výtržníka, který ve čtvrtek v Košicích polil hořlavinou dveře bytu a následně je zapálil. Když následně potkal policejní hlídku, dal se okamžitě na útěk. Policistům se ho podařilo dohonit a zatknout.

Čtyřiatřicetiletý muž ve čtvrtek polil dveře jednoho z bytů v Košicích neznámou hořlavou látkou. Následně je zapálil. Ohně si obyvatelé domu naštěstí včas všimli a stihli ho uhasit dřív, než se rozšířil. Pachatel z místa činu utekl.

Ilustrační foto
Krimi Děti s nožem ve Varech přepadly seniora: Přišla nečekaná reakce!

Venku se potkal s policejní hlídkou a začalo nahánění. „Muž nereagoval na opakované výzvy a po chvíli se policistům ztratil z dohledu,“ popsali policisté. Před policisty se muž pokoušel schovat ve křoví. To mu bohužel pro něj nebylo moc platné. Policisté ho rychle našli a zadrželi.

„Muž čelí obvinění ze všeobecného ohrožení ve stádiu pokusu,“ napsali slovenští policisté. Obviněný skončil prozatím ve vazbě, o jeho osudu rozhodne soud.

Video se připravuje ...
Muž se po pokusu o zapálení dveří pokoušel utéct policii, neúspěšně
Zdroj: Policie SR

Muž se pokusil zapálit dveře bytu a utéct policii, našli ho ve křoví
Muž se pokusil zapálit dveře bytu a utéct policii, našli ho ve křoví
Muž z místa činu utekl, policisté ho však rychle vypátrali
Ve křoví, kde se chtěl schovat, ho i zadrželi
Je obviněný ze všeobecného ohrožení ve stadiu pokusu

Témata:
Slovenskoútěk policiipolicieKošiceHořlavinavideokamera
Kamil Morávek
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Bohdalová na Pražském hradě: První pozvání od prezidenta Pavla
Bohdalová na Pražském hradě: První pozvání od prezidenta Pavla
Aha!
Kdo zachová chladnou hlavu a kdo vybuchne? Jak zvládají znamení zvěrokruhu bojovat se stresem?
Kdo zachová chladnou hlavu a kdo vybuchne? Jak zvládají znamení zvěrokruhu bojovat se stresem?
Dáma
Kdy chodí svatý Martin? Jak ho oslavit s dětmi a tip na nejlepší svatomartinské rohlíčky
Kdy chodí svatý Martin? Jak ho oslavit s dětmi a tip na nejlepší svatomartinské rohlíčky
Maminka
Více než třetina žen neví, zda prochází perimenopauzou. Jak rozpoznat první změny?
Více než třetina žen neví, zda prochází perimenopauzou. Jak rozpoznat první změny?
Ženy
Zázvorový čaj: Ne každému chutná, na hubnutí, nachlazení i imunitu má ale jednoznačné prvenství
Zázvorový čaj: Ne každému chutná, na hubnutí, nachlazení i imunitu má ale jednoznačné prvenství
Moje zdraví
Inflace v únoru zaútočí na čtyři procenta. ČNB bude muset znovu šlápnout na brzdu
Inflace v únoru zaútočí na čtyři procenta. ČNB bude muset znovu šlápnout na brzdu
e15
Banka vám zamítla úvěr? U živnostníků mohou hrát roli i zdánlivé maličkosti
Banka vám zamítla úvěr? U živnostníků mohou hrát roli i zdánlivé maličkosti
Reklama
Svět reaguje na návrat Rusů: Odepřete jim víza! Němci se bojí, zákon Lotyšů. Zloba Ukrajiny
Svět reaguje na návrat Rusů: Odepřete jim víza! Němci se bojí, zákon Lotyšů. Zloba Ukrajiny
iSport
Noční útok a blietzkrieg, znělo na mediálním výboru. Klempíř citoval prezidenta
Noční útok a blietzkrieg, znělo na mediálním výboru. Klempíř citoval prezidenta
Reflex