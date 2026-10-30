Pod vlivem drog ubodala kamaráda: Pak si šla lehnout a spala jakoby nic!

Žena na Slovensku ubodala kamaráda, soud ji poslal na 14 let do vězení, rozsudek zatím není pravomocný
Žena na Slovensku ubodala kamaráda, soud ji poslal na 14 let do vězení, rozsudek zatím není pravomocný
Žena na Slovensku ubodala kamaráda, soud ji poslal na 14 let do vězení, rozsudek zatím není pravomocný
Žena na Slovensku ubodala kamaráda, soud ji poslal na 14 let do vězení, rozsudek zatím není pravomocný
Žena na Slovensku ubodala kamaráda, soud ji poslal na 14 let do vězení, rozsudek zatím není pravomocný
Autor: Kamil Morávek - 
30. října 2026
16:26

Na Slovensku se konal soudní proces se ženou, která na začátku března pod vlivem drog a alkoholu ubodala známého. Policisté mu na těle našli 31 bodnořezných ran. Žena si po útoku šla lehnout a druhý den ráno si šla koupit cigarety, jakoby se nic nestalo. 

Žena napadla svého známého kuchyňským nožem. Způsobila mu 31 bodnořezných ran. Útok tak neměl šanci přežít. Následně šla spát a po probuzení ráno byla překvapená, že v bytě je tělo jejího kamaráda. Pak si šla koupit cigarety.

Ilustrační foto
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V době zločinu byla navíc už v podmínce. A to za loupežné přepadení vlastní matky. U soudu se k činu přiznala, uvedla však, že si většinu nepamatuje. Podle advokáta si vzpomíná na maximálně jednu nebo dvě rány. „Ostatní padly asi v nějakém amoku nebo šoku,“ uvedl podle serveru TNLive.

Za vraždu ji soud poslal na 14 let do vězení. Její právní zástupce se ihned po vynesení rozsudku odvolal.

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Žena na Slovensku ubodala kamaráda, soud ji poslal na 14 let do vězení, rozsudek zatím není pravomocný
Žena na Slovensku ubodala kamaráda, soud ji poslal na 14 let do vězení, rozsudek zatím není pravomocný
Žena na Slovensku ubodala kamaráda, soud ji poslal na 14 let do vězení, rozsudek zatím není pravomocný
Žena na Slovensku ubodala kamaráda, soud ji poslal na 14 let do vězení, rozsudek zatím není pravomocný
Žena na Slovensku ubodala kamaráda, soud ji poslal na 14 let do vězení, rozsudek zatím není pravomocný

Témata:
vraždadrogySlovenskoalkoholcigaretasoudní řízení
Kamil Morávek
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