Pod vlivem drog ubodala kamaráda: Pak si šla lehnout a spala jakoby nic!
Na Slovensku se konal soudní proces se ženou, která na začátku března pod vlivem drog a alkoholu ubodala známého. Policisté mu na těle našli 31 bodnořezných ran. Žena si po útoku šla lehnout a druhý den ráno si šla koupit cigarety, jakoby se nic nestalo.
Žena napadla svého známého kuchyňským nožem. Způsobila mu 31 bodnořezných ran. Útok tak neměl šanci přežít. Následně šla spát a po probuzení ráno byla překvapená, že v bytě je tělo jejího kamaráda. Pak si šla koupit cigarety.
V době zločinu byla navíc už v podmínce. A to za loupežné přepadení vlastní matky. U soudu se k činu přiznala, uvedla však, že si většinu nepamatuje. Podle advokáta si vzpomíná na maximálně jednu nebo dvě rány. „Ostatní padly asi v nějakém amoku nebo šoku,“ uvedl podle serveru TNLive.
Za vraždu ji soud poslal na 14 let do vězení. Její právní zástupce se ihned po vynesení rozsudku odvolal.
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