Znásilňovali vlastní děti a ještě si to točili: Dvojici z Děčínska hrozí 15 let!

Soud s rodiči z Děčínska, měli znásilňovat vlastní děti a vše si natáčet.
Soud s rodiči z Děčínska, měli znásilňovat vlastní děti a vše si natáčet.
Dvojice měla znásilňovat vlastní děti.
Dvojice měla znásilňovat vlastní děti.
Nechutné činy si také natáčeli.
Autor: Kamil Morávek - 
2. listopadu 2026
11:55

Případ z Děčína, který šokoval celé Česko, se konečně dostal před soud. Manželská dvojice měla podle obvinění znásilňovat vlastní děti. Činy si natáčeli a šířili je na internetu, nebo se nad nimi sami ukájeli. V případě uznání viny jim hrozí až 15 let vězení.

Manželský pár z Děčínska měl své děti opakovaně sexuálně zneužívat. Jedná se o 32letou ženu a jejího 50letého manžela. Dvojice se měla dopustit znásilnění, mimo to však i výroby a šíření dětské pornografie, zneužití dítěte k výrobě pornografie, ohrožení výchovy dítěte a soulože mezi příbuznými.

Ilustrační foto
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Videa ze sexuálních praktik dvojice měla využívat k vlastnímu ukájení a zároveň je i šířit po internetu. „Na případ se přišlo tak, že byla šetřena jiná trestná činnost, kdy byl zachycen určitý elektronický materiál v rámci šíření po internetu. Určitě se jedná o jeden z případů, který se vymyká svou závažností,“ popsala pro CNN Prima News státní zástupkyně Klára Kubátová.

Obviněná žena se k nechutným činům přiznala. Její partner však vinu popírá. Veškerou odpovědnost se snaží hodit na partnerku a tvrdí, že je v případu obětí. O obou obviněných si soud nechává vypracovat znalecké posudky v oborech sexuologie a psychiatrie. V případě uznání viny hrozí dvojici až 15 let vězení.

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Tyran ze Siřemi dostal 15 let vězení.
Zdroj: Blesk.cz - Jan Šimůnek

Soud s rodiči z Děčínska, měli znásilňovat vlastní děti a vše si natáčet.
Soud s rodiči z Děčínska, měli znásilňovat vlastní děti a vše si natáčet.
Dvojice měla znásilňovat vlastní děti.
Dvojice měla znásilňovat vlastní děti.
Nechutné činy si také natáčeli.

Témata:
znásilněnídětská pornografiezneužívání dětíznásilnění dítěteČeskoDěčínokres DěčínInternetmanželévěznice
Kamil Morávek
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