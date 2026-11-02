Znásilňovali vlastní děti a ještě si to točili: Dvojici z Děčínska hrozí 15 let!
Případ z Děčína, který šokoval celé Česko, se konečně dostal před soud. Manželská dvojice měla podle obvinění znásilňovat vlastní děti. Činy si natáčeli a šířili je na internetu, nebo se nad nimi sami ukájeli. V případě uznání viny jim hrozí až 15 let vězení.
Manželský pár z Děčínska měl své děti opakovaně sexuálně zneužívat. Jedná se o 32letou ženu a jejího 50letého manžela. Dvojice se měla dopustit znásilnění, mimo to však i výroby a šíření dětské pornografie, zneužití dítěte k výrobě pornografie, ohrožení výchovy dítěte a soulože mezi příbuznými.
Videa ze sexuálních praktik dvojice měla využívat k vlastnímu ukájení a zároveň je i šířit po internetu. „Na případ se přišlo tak, že byla šetřena jiná trestná činnost, kdy byl zachycen určitý elektronický materiál v rámci šíření po internetu. Určitě se jedná o jeden z případů, který se vymyká svou závažností,“ popsala pro CNN Prima News státní zástupkyně Klára Kubátová.
Obviněná žena se k nechutným činům přiznala. Její partner však vinu popírá. Veškerou odpovědnost se snaží hodit na partnerku a tvrdí, že je v případu obětí. O obou obviněných si soud nechává vypracovat znalecké posudky v oborech sexuologie a psychiatrie. V případě uznání viny hrozí dvojici až 15 let vězení.
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