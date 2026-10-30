Čechy opět zachraňovali v horách: Odnesly to nohy!
Čeští turisté znovu okusili zrádnost slovenských hor! Během jediného dne museli horští záchranáři vyrazit na pomoc hned dvěma mužům z Česka, kteří se zranili při sestupu z horských tras. Jeden si poranil kotník pod Velkým Chočem, druhý uklouzl v Malé Fatře a také si zranil nohu.
Čeští turisté si při výletech do slovenských hor sáhli pořádně na dno. Během jediného dne museli horští záchranáři vyrazit na pomoc dvěma mužům, kteří se zranili při sestupu a sami už nedokázali pokračovat. Obě místa patří mezi oblíbené podzimní turistické cíle.
Velký Choč
Český turista (57) si chtěl užít výlet na slovenský Velký Choč. Při sestupu po červeně značené trase jižním směrem si poranil kotník. Zatnul ale zuby a pokračoval dál. S vypětím všech sil se mu podařilo dojít až na Žimerovou, tam už bolest byla neúnosná.
Přes tísňovou linku 112 proto přivolal pomoc. Na místo se vydali horští záchranáři. „Po příjezdu jsme turistu vyšetřili a zraněnou nohu mu zafixovali. Poté jsme ho terénním vozidlem převezli Jastrabí dolinou do Lúčok, odkud ho transportovali do nemocnice v Liptovském Mikuláši,“ uvedli záchranáři.
Malá Fatra
I druhý český turista ve slovenských horách tvrdě narazil. Muž (49) se vydal ze Sedla za Kraviarskym směrem do Staré doliny. Na zeleně značené trase ale nešťastně uklouzl a při pádu si poranil nohu. Plánovaný sestup už nebyl možný.
„Na místo okamžitě vyrazili naši záchranáři z Malé Fatry. Po příjezdu jsme turistu vyšetřili, zahřáli a podali mu potřebné léky,“ uvedla horská služba. Protože nebyl schopen bezpečně pokračovat sám, naložili ho do terénního vozidla a převezli do Staré doliny. Tam ho předali posádce rychlé zdravotnické pomoci.
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