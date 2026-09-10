Česká turistka (21) v nesnázích na Malé Fatře: Do akce letěl vrtulník!
Česká turistka (21) se ve středu dostala do potíží během túry v oblasti Malé Fatry. Pod Stenou se jí náhle udělalo nevolno a začala mít silné bolesti břicha. Do akce proto vyrazil vrtulník, který ji ze Snilovského sedla převezl do nemocnice k dalšímu vyšetření.
Česká turistka se ve středu ocitla v nouzi uprostřed nevyzpytatelných hor. Mladé ženě (21) se během túry pod Stenou v oblasti Malé Fatry náhle udělalo nevolno a přidaly se silné bolesti břicha.
Zhoršující se stav
Na pomoc okamžitě vyrazili horští záchranáři a turistku začali dostávat z náročného terénu. „Na místo vyrazili pozemní cestou záchranáři HZS z Oblastního střediska Malá Fatra,“ informuje horská služba na webu. Během cesty se ale její stav natolik zhoršil, že bylo jasné, že není čas, ztrácet čas.
Turistka potřebuje co nejrychleji do nemocnice. Naštěstí mezitím polevil silný vítr, a tak mohl do akce vyrazit i záchranářský vrtulník. „Po přeložení na palubu vrtulníku v oblasti Snilovského sedla byla turistka letecky převezena do nemocnice k dalšímu vyšetření,“ popisují záchranáři dramatický příběh.
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