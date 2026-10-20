Roman (†51) zemřel před očima manželky: V Tatrách se zřítil ze 150 metrů
Miloval hory a rád pomáhal druhým. Slovenský lékař Roman se v neděli vydal s manželkou Darinou na túru do Vysokých Tater. Výlet ale skončil neštěstím. Při sestupu se zřítil do skalnatého terénu a pád z přibližně 150 metrů nepřežil. Doma po něm zůstaly dvě děti a zdrcení pacienti.
Oblíbený praktický doktor z Dunajské Stredy zasvětil svůj život pomoci druhým. Více než deset let se staral o pacienty v nedaleké obci Vrakúň a ve volném čase se věnoval rodině a sportu. Jeho velkou vášní byly hory. Právě ve Vysokých Tatrách ale v neděli 18. října přišel o život.
Na túru vyrazil společně s manželkou Darinou. Dvojice se vydala na horu Prostredný hrot. Při sestupu v oblasti Chmúrné veže však došlo k neštěstí. Roman spadl do strmého skalnatého žlabu a zřítil se přibližně 150 metrů hluboko.
Na místo vyrazili horští záchranáři a o pomoc požádali také posádku záchranářského vrtulníku. Lékaře vysadili přímo u zraněného turisty, Romanovi už ale nebylo pomoci. Pád nepřežil. Záchranáři se mezitím museli postarat také o jeho manželku. Darina zůstala po neštěstí v náročném horském terénu, otřesená tím, co se stalo. Tělo zesnulého následně přepravili do Starého Smokovce, kde ho předali policistům a ohledávajícímu lékaři.
Lékař s velkým srdcem
Romanova smrt zasáhla nejen jeho rodinu, ale také přátele a pacienty. Ve Vrakúni si ho lidé oblíbili pro jeho ochotu a lidský přístup. Podle kamaráda Tomáše byl lékařem tělem i duší. Medicínu měl navíc v rodině, lékařkou byla také jeho maminka.
Vedle práce byl Roman oddaným manželem a starostlivým otcem dvou dětí. Rád sportoval a do hor vyrážel pravidelně. Podle přátel Tatry velmi dobře znal. O to bolestnější pro ně je, že jeho život skončil právě tam.
Starostovi zachránil život
Ztrátu oblíbeného doktora těžce nese také starosta Vrakúně Štefan Farkas. K zesnulému lékaři jej pojí mimořádně osobní vztah. Před pěti lety mu totiž podle jeho slov zachránil život.
Jednoho rána se Farkas probudil celý zpocený a necítil se dobře. Zavolal proto Romanovi. Ten za ním ještě před začátkem ordinačních hodin přijel domů, vyšetřil ho a okamžitě přivolal záchranku. Starostu převezli do bratislavské nemocnice, kde musel podstoupit akutní operaci.
„Byl to zodpovědný člověk, kterému vděčím za to, že tu dnes ještě můžu být,“ zavzpomínal pro slovenský deník Nový Čas.
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