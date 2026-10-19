Kněze při mši zabil obří kříž: Z posledních slov mrazí
Během bohoslužby v ekvádorském Guayaquilu se na kněze Patricia Sáncheze Molinariho zřítil mohutný dřevěný kříž zavěšený za oltářem. Věřící se mu okamžitě snažili pomoci, duchovní však následkům zranění podlehl. Hrůzný okamžik zachytil živý přenos.
Kněz Patricio Sánchez Molinari (†53) stál u oltáře čelem k věřícím. Za jeho zády visel na stěně mohutný kříž s ukřižovaným Ježíšem Kristem. Zhruba po 27 minutách bohoslužby se ale kříž náhle uvolnil a zřítil se přímo na něj. Patricio neměl šanci zareagovat. Kříž ho zasáhl zezadu do hlavy a srazil k zemi.
Děsivý okamžik zachytil živý přenos bohoslužby na sociálních sítích. V kostele se okamžitě ozvaly výkřiky hrůzy a pláč. Několik věřících přiběhlo knězi na pomoc, další volali záchranáře. Patricio už ale nevstal. Zraněním bohužel podlehl.
Mluvil o smrti
O to mrazivěji působí slova, která kněz během své poslední bohoslužby pronesl. Jen krátce před neštěstím totiž mluvil o smrti a o tom, jak člověk nakládá se svým životem.
„Jednoho dne všichni, kdo jsme tady, zemřeme. A někdy čas, který jsme věnovali různým věcem, nemá takový smysl jako čas věnovaný Bohu,“ řekl podle ekvádorského deníku El Universo.
Den po výročí
Patricio Sánchez Molinari pocházel z ekvádorského města Cuenca a patřil k řádu redemptoristů. Ještě v pátek 16. října si připomínal výročí svého kněžského svěcení. O pouhý den později přišel o život.
V neděli 18. října se věřící znovu sešli v kostele, kde jejich farář zemřel. Tentokrát se s ním přišli naposledy rozloučit.
Na místě, kde Patricio ještě v sobotu sloužil mši, stála rakev s jeho tělem. Kostelem se nesly modlitby a zpěv. Na zesnulého kněze vzpomínali jeho farníci, přátelé i další duchovní. Proč se těžký kříž ze stěny uvolnil, zatím není jasné.
Ekvádor, země zázraků. Možná kněze někdo proklel.