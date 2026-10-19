Sražená chodkyně na Chrudimsku: V nemocnici zemřela

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Blesk: Václav Burian)
19. října 2026
10:31

Po dopravní nehodě zemřela v neděli chodkyně, kterou večer porazilo osobní auto v obci Orel na Chrudimsku. Zraněním podlehla po převozu do nemocnice. V pondělí to uvedla mluvčí krajské policie Iveta Kopecká.

„Policisté u řidičky provedli testy na alkohol i na drogy, které byly negativní. Příčiny a bližší okolnosti zjišťují kriminalisté,“ uvedla Kopecká. Bližší okolnosti nehody nechtěla kvůli vyšetřování poskytnout.

Podle statistik si od začátku letošního roku do konce září nehody v regionu vyžádaly 22 životů. V říjnu zemřel po srážce s vlakem také řidič osobního auta. Nehoda se stala na železničním přejezdu u Bítovan na Chrudimsku.

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Policejní auto spadlo z Hlávkova mostu do Vltavy
Zdroj: Facebook

Témata:
okres Chrudimnemocniceautomobildopravní nehodazraněníIveta Poloková-KopeckáBítovany
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