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Sražená chodkyně na Chrudimsku: V nemocnici zemřela
Po dopravní nehodě zemřela v neděli chodkyně, kterou večer porazilo osobní auto v obci Orel na Chrudimsku. Zraněním podlehla po převozu do nemocnice. V pondělí to uvedla mluvčí krajské policie Iveta Kopecká.
„Policisté u řidičky provedli testy na alkohol i na drogy, které byly negativní. Příčiny a bližší okolnosti zjišťují kriminalisté,“ uvedla Kopecká. Bližší okolnosti nehody nechtěla kvůli vyšetřování poskytnout.
Podle statistik si od začátku letošního roku do konce září nehody v regionu vyžádaly 22 životů. V říjnu zemřel po srážce s vlakem také řidič osobního auta. Nehoda se stala na železničním přejezdu u Bítovan na Chrudimsku.
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