Nejbezpečnější místo v autě vás překvapí: Studie vyvrátila zažitý mýtus
Mnoho řidičů věří, že nejbezpečnější místo v autě je za řidičem. Analýzy dopravních nehod ale ukazují něco jiného. Odborníci upozorňují, že největší šanci na přežití nabízí zadní prostřední sedadlo, ale jen pokud je vybavené všemi potřebnými bezpečnostními prvky.
Na závěry upozornil polský motoristický portál Auto Świat, který vycházel z analýz dopravních nehod. Ty ukazují, že cestující na zadních sedadlech mají při vážných nehodách přibližně o třetinu vyšší šanci na přežití než lidé sedící vpředu.
Nejlépe z nich vychází právě prostřední místo vzadu. Důvod je jednoduchý, cestující sedí nejdále od bočních částí vozu, jenž bývají při bočních střetech nejvíce deformované. Výhodou je také větší vzdálenost od palubní desky, sloupků i dalších pevných částí interiéru při čelním nárazu. Při převrácení vozu navíc na člověka uprostřed působí menší rotační síly.
Záleží i na výbavě auta
Odborníci zároveň upozorňují, že neplatí stejné pravidlo pro všechna auta. Ve starších vozech bývalo prostřední zadní sedadlo vybavené pouze dvoubodovým bederním pásem nebo mu chyběla opěrka hlavy. V takovém případě už nelze toto místo považovat za nejbezpečnější, zejména při nárazu zezadu.
Podobné nedostatky se mohou objevit i u některých levnějších modelů bez evropské homologace. Pokud prostřední sedadlo nemá tříbodový bezpečnostní pás, opěrku hlavy nebo odpovídající konstrukci, jeho bezpečnost výrazně klesá.
Děti patří dozadu
U dětí odborníci doporučují přepravu na zadních sedadlech. Ideální je prostřední místo pouze tehdy, pokud je možné správně upevnit dětskou autosedačku. Ve většině osobních aut se ale úchyty nacházejí na krajních zadních sedadlech, takže prostřední místo nebývá pro dětskou sedačku vhodné.
Pozor je potřeba dát také na třetí řadu sedadel, jež bývá u některých SUV a rodinných vozů. Pokud je hlava cestujícího příliš blízko zadního okna, může být při nárazu zezadu riziko vážného zranění vyšší.
Nestačí jen správné místo
Bezpečnost podle expertů nezávisí pouze na tom, kde člověk sedí. Stejně důležité je správné připoutání bezpečnostním pásem, dobře nastavená opěrka hlavy a správná poloha sedadla. Přední sedadlo by nemělo být příliš sklopené, aby cestující při nárazu nevyklouzl pod pásem.
Nebezpečné je také opírat si během jízdy nohy o palubní desku nebo číst knihu. Při aktivaci airbagu může dojít k velmi vážným zraněním.
Pokud je tedy prostřední zadní sedadlo vybavené tříbodovým pásem, opěrkou hlavy a splňuje současné bezpečnostní standardy, nabízí podle dostupných studií nejvyšší míru ochrany ze všech míst v autě.
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