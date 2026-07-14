Pozor na falešné dálniční známky! Podvodníci skrze ně kradou bankovní účty
Před jízdou na dovolenou většina českých rodin řeší zahraniční a často i tuzemské dálniční známky. Na internetu je mnoho podvodných a falešných webů, které nejen že prodají neplatné dálniční známky, ale v horším případě i kradou platební údaje! Podvedená žena přišla po pár kliknutí o 38 tisíc korun.
S létem začíná i nejvytíženější období evropských dálnic. Česká republika nepatří mezi výjimky. Mnoho rodin jezdí na dovolenou autem, a proto před samotným výjezdem plánuje cestu. Například ve Francii a Itálii situaci řeší mýtné. V tuzemsku, u slovenských a rakouských sousedů zase platí dálniční známky.
Jak už to tak bývá, letní vytíženou situaci se snaží na maximum využít podvodníci. Vytvářejí falešné webové stránky za účelem osobního finančního zisku. V lepším případě jenom prodají neplatné dálniční známky, v horším dokážou při online platbě ukrást platební údaje a dostat se ke všem prostředkům na účtu!
Policie upozornila na weby snažící se co nejvěrohodněji napodobit oficiální stránky státních institucí. Vyhledávač může, v rámci placené propagace, automaticky na prvních místech doporučit podvodné stránky. V tuzemsku mezi takové patří edalnise.sbs. Takový web je podvodný!
Vyšetřovatelé nedávno řešili případ podvedené ženy, která na falešném webu vyplnila informace o vozidle i svou emailovou adresu. Následně jí přišla výzva k úhradě 2 570 korun platební kartou. Po zadání údajů ale došlo k výpadku internetové stránky. O několik hodin později podvedené volala banka o neoprávněné transakci z jejího účtu ve výši 1570 euro! Žena tak během pár kliknutí myší přišla o 38 tisíc korun a byla bez dálniční známky! „Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu,“ uvedla tisková mluvčí Věra Mžiková.
V České republice je možné oficiální dálniční známky zakoupit výhradně na webu edalnice.cz nebo edalnice.gov.cz. Při nákupu zahraničních dálničních známek je nutné web před koupí důkladně prověřit. Neoficiální prodejci často využívají možnost sponzorovaného odkazu a účtují si servisní poplatky. Konečná cena by vždy měla odpovídat zákonem stanovenému tarifu a webová stránka končit doménou odpovídající země. Přímé odkazy k elektronickým dálničním známkám ve střední Evropě také poskytuje Ministerstvo dopravy.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.