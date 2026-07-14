Pozor na falešné dálniční známky! Podvodníci skrze ně kradou bankovní účty

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: profimedia.cz/ČTK - Tomáš Černý)
Autor: Nicole Kučerová - 
14. července 2026
05:00

Před jízdou na dovolenou většina českých rodin řeší zahraniční a často i tuzemské dálniční známky. Na internetu je mnoho podvodných a falešných webů, které nejen že prodají neplatné dálniční známky, ale v horším případě i kradou platební údaje! Podvedená žena přišla po pár kliknutí o 38 tisíc korun.

S létem začíná i nejvytíženější období evropských dálnic. Česká republika nepatří mezi výjimky. Mnoho rodin jezdí na dovolenou autem, a proto před samotným výjezdem plánuje cestu. Například ve Francii a Itálii situaci řeší mýtné. V tuzemsku, u slovenských a rakouských sousedů zase platí dálniční známky.

Jak už to tak bývá, letní vytíženou situaci se snaží na maximum využít podvodníci. Vytvářejí falešné webové stránky za účelem osobního finančního zisku. V lepším případě jenom prodají neplatné dálniční známky, v horším dokážou při online platbě ukrást platební údaje a dostat se ke všem prostředkům na účtu!

Policie upozornila na weby snažící se co nejvěrohodněji napodobit oficiální stránky státních institucí. Vyhledávač může, v rámci placené propagace, automaticky na prvních místech doporučit podvodné stránky. V tuzemsku mezi takové patří edalnise.sbs. Takový web je podvodný!

Vyšetřovatelé nedávno řešili případ podvedené ženy, která na falešném webu vyplnila informace o vozidle i svou emailovou adresu. Následně jí přišla výzva k úhradě 2 570 korun platební kartou. Po zadání údajů ale došlo k výpadku internetové stránky. O několik hodin později podvedené volala banka o neoprávněné transakci z jejího účtu ve výši 1570 euro! Žena tak během pár kliknutí myší přišla o 38 tisíc korun a byla bez dálniční známky! „Policisté případ prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu,“ uvedla tisková mluvčí Věra Mžiková.

V České republice je možné oficiální dálniční známky zakoupit výhradně na webu edalnice.cz nebo edalnice.gov.cz. Při nákupu zahraničních dálničních známek je nutné web před koupí důkladně prověřit. Neoficiální prodejci často využívají možnost sponzorovaného odkazu a účtují si servisní poplatky. Konečná cena by vždy měla odpovídat zákonem stanovenému tarifu a webová stránka končit doménou odpovídající země. Přímé odkazy k elektronickým dálničním známkám ve střední Evropě také poskytuje Ministerstvo dopravy.

Video se připravuje ...
Adam byl podveden kybersmejdy. Popsal jejich propracovany podvod.
Zdroj: PČR

Témata:
bankaautolétosilnicepoliciedovolenácestovánípenízepodvodpodvodníkvozidloplatební kartamýtnéEvropaČeskoItálieFrancieMinisterstvo dopravy České republikywebová stránkastřední Evropadálniční známka
Nicole Kučerová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Co stojí za krachem manželství Brzobohatých? Gregorová promluvila
Co stojí za krachem manželství Brzobohatých? Gregorová promluvila
Aha!
Nejsou to jen stařecké skvrny! Tmavé mapy na nohách berte jako varování těla, které dnes trápí už i třicátníky
Nejsou to jen stařecké skvrny! Tmavé mapy na nohách berte jako varování těla, které dnes trápí už i třicátníky
Dáma
Letní večeře plné zeleniny. Vyzkoušejte pizzu z lilku nebo výtečné farfalle
Letní večeře plné zeleniny. Vyzkoušejte pizzu z lilku nebo výtečné farfalle
Maminka
Co znamenají barevné vlajky na pláži? Při fialové nechoďte do vody
Co znamenají barevné vlajky na pláži? Při fialové nechoďte do vody
Ženy
Vitamín C: Pro krásu i zdravé tělo. Proč je důležitý a kde ho najdeme?
Vitamín C: Pro krásu i zdravé tělo. Proč je důležitý a kde ho najdeme?
Moje zdraví
Aramark roste v prémiové gastronomii. Míří do Areny Brno, díky Perfect Canteen vaří i pro TV Nova
Aramark roste v prémiové gastronomii. Míří do Areny Brno, díky Perfect Canteen vaří i pro TV Nova
e15
Vozábal: Český trh je prázdný a přeplácet není cesta. Hyský je paličák, ale věříme mu
Vozábal: Český trh je prázdný a přeplácet není cesta. Hyský je paličák, ale věříme mu
iSport
Válka s prezidentem Babišovi prohraje volby. Jeho vláda podpořila bruselské šmírování
Válka s prezidentem Babišovi prohraje volby. Jeho vláda podpořila bruselské šmírování
Reflex
Než se vrátí vůně kávy. Na Filipínách obnovují plantáže, mezi stromky pěstují i zeleninu
Než se vrátí vůně kávy. Na Filipínách obnovují plantáže, mezi stromky pěstují i zeleninu
Lidé a země