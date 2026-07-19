Čeho se vyvarovat při odjezdu na dovolenou? Některé drobnosti mohou být pozvánkou pro zloděje!
Dovolená bývá zpravidla dobou odpočinku. Všechna nahromaděná pohoda však může být při příjezdu rázem ta tam. Do domu se během nepřítomnosti totiž někdo snadno může vloupat. Policisté nyní poradili, jak takové situaci s co největší jistotou zamezit.
Podle policistů stačí jen pár minut pozornosti před odjezdem, aby se riziko vloupání výrazně snížilo. A těchto pár minut v informativním příspěvku na facebooku shrnuli do čtyř jednoduchých kroků.
Ten první z nich asi nikoho nepřekvapí. Je jím zamknutí oken a dveří. I na to však v odjezdovém shonu může být velice snadné zapomenout. „Nenechávejte dům působit opuštěně – požádejte sousedy o výběr schránky nebo občasnou kontrolu,“ pokračovali policisté. S tím souvisí i pravidlo nenechávat příliš na očích žádné cennosti.
Dobré je prý taky dávat si pozor s fotkami na sociálních sítích. S těmi je podle policistů nejlepší pochlubit se až po návratu domů. Lidé v komentářích ještě doporučují nainstalovat bezpečnostní kamery, ideálně na viditelném místě.
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