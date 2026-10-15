Zloděj na Chrudimsku ukradl dvě auta, vybílil restauraci a dva obchody: Policisté za ním skočili do řeky
Perných pár dní prožil výtečník, který v druhé půlce září na Chrudimsku řádil jak černá ruka. Než ho dopadli policisté, stihl ukrást dvě auta, vykrást restauraci a dvě prodejny. A to další vloupačku nedokončil kvůli zásahu strážců zákona.
Peníze, alkohol, cigarety, léky, reproduktor, doklady, a dokonce i dvě auta. Recidivista, který svými krádežemi od půlky září terorizoval podnikatele z Chrudimska, měl skutečné široký záběr. Vše nevyhnutelně skončilo zatčením.
Zloděj zahájil svou spanilou jízdu krádeží alfy romeo. S kamarádem pak zajel do obce Rváčov, kde společně vykradli restauraci. Výtečník pak našel klíče od škodovky, se kterou pak vzal svou přítelkyni na projížďku. Kromě toho stihl vykrást i dva obchody.
Jenže to už se utahovala smyčka a policisté byli lumpovi na stopě. Díky tipu všímavého svědka pak po zloději začali pátrat jen chvíli po dalším vloupání. Podezřelý se před nimi snažil schovat ve křoví u čističky, následně utekl k řece, do které i skočil. „Nezastavil ho ani varovný výstřel jednoho z policistů. Přeplaval řeku a na druhém břehu se znovu rozběhl,“ uvedla policejní mluvčí Iveta Kopecká.
Policisté se ale plaveckou vložkou nenechali zaskočit a utíkajícího muže na druhém břehu zadrželi. Obviněný muž je stíhán na svobodě. V případě odsouzení mu hrozí dva roky vězení.
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