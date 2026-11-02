Hotel v Peci pod Sněžkou shořel těsně po verdiktu soudu: Podivné načasování! zuří vlastníci

Hotel v Peci pod Sněžkou zachvátil požár. Ze střechy se rozšířil do podkroví.
Hotel v Peci pod Sněžkou zachvátil požár. Ze střechy se rozšířil do podkroví.
Hotel v Peci pod Sněžkou zachvátil požár. Ze střechy se rozšířil do podkroví.
Hotel v Peci pod Sněžkou zachvátil požár. Ze střechy se rozšířil do podkroví.
Požár Hotelu Hořec
Autor: Štěpánka Grofová - 
2. listopadu 2026
19:15

Majitelé hotelu Hořec v Peci pod Sněžkou se po dlouhém sporu dočkali rozhodnutí o jeho vyklizení. Jen několik dní nato ale budovu zachvátil ničivý požár. Vlastníci nyní upozorňují na podezřelé načasování události.

Hotel Hořec v centru Pece pod Sněžkou se v noci na neděli 1. listopadu proměnil v ohnivé peklo. Plameny zničily střechu a horní část historické budovy, z níž museli hasiči evakuovat 35 lidí. Jen několik dní před neštěstím přitom padlo soudní rozhodnutí ve sporu o vyklizení a předání objektu jeho vlastníkům.

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Hotel v Peci pod Sněžkou zachvátil požár. Ze střechy se rozšířil do podkroví.
Zdroj: HZS ČR

Podle informací serveru Hanácké novinky uspěli majitelé 26. října u Krajského soudu v Hradci Králové ve sporu s dosavadním uživatelem hotelu. Rozhodnutí se týkalo vyklizení a předání budovy. Vlastníci se však svého majetku dosud nedočkali. Na čtvrtek 5. listopadu bylo naplánováno místní šetření za účasti notářky, při němž se měl zdokumentovat stav objektu i jeho vybavení před plánovaným předáním. Ještě než k tomu mohlo dojít, zasáhl hotel rozsáhlý požár. Od vyhlášení rozsudku přitom uplynulo pouhých šest dní.

Podezřelé načasování?

„Časovou souvislost požáru s výsledkem soudního sporu a připravovaným předáním považujeme za okolnost, kterou je třeba prověřit. Příčinu požáru ani odpovědnost konkrétní osoby však nepředjímáme. Jejich zjištění náleží hasičům a policii,“ uvedl advokát vlastníků Pavel Čálek. Majitelé nyní chtějí především zajistit důkazy, ochránit zbývající majetek a domáhat se náhrady vzniklé škody.

Škoda za 15 milionů

Hasiči přijali oznámení o požáru v neděli v 1:38. První jednotka dorazila během 12 minut. S ohněm postupně bojovalo 13 hasičských jednotek. Pod kontrolu se jej podařilo dostat až kolem deváté hodiny ráno.

Záchranáři na místě ošetřili tři osoby. Dva lidé, včetně jednoho zasahujícího hasiče, se nadýchali zplodin hoření. Třetího pacienta trápily akutní neurologické potíže. Převoz do nemocnice nebyl ani v jednom případě nutný. Předběžná škoda dosahuje podle hasičů 15 milionů korun. Další majetek v hodnotě přibližně 30 milionů se podařilo uchránit.

Zaměstnance probudil kouř

Na nebezpečí jako první upozornil zaměstnanec hotelu, jehož uprostřed noci probudil kouř. V tu chvíli se nacházel v podkrovních prostorách. Okamžitě zalarmoval správce a společně začali vyvádět hosty do bezpečí. Zda právě v podkroví požár také vznikl, zatím není jasné. Přesné místo vzniku ohně i jeho příčinu mají určit vyšetřovatelé. S objasňováním okolností pomáhají také specialisté z Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč.

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Hotel v Peci pod Sněžkou zachvátil požár. Ze střechy se rozšířil do podkroví.
Hotel v Peci pod Sněžkou zachvátil požár. Ze střechy se rozšířil do podkroví.
Hotel v Peci pod Sněžkou zachvátil požár. Ze střechy se rozšířil do podkroví.
Hotel v Peci pod Sněžkou zachvátil požár. Ze střechy se rozšířil do podkroví.
Požár Hotelu Hořec

Témata:
majeteknačasovánímajitelépodezřelésoudní sporpožárhotelLázně BohdanečKrajský soud v Hradci KrálovéHradec KrálovéPec pod Sněžkou
Štěpánka Grofová
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cesky obcan ( 2. listopadu 2026 19:46 )

.........aneb podnikání po česky. 😕
Český podnikatelé jsou ve světě považovaní za jedny z NEJHORŠÍCH!!!! 😕

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