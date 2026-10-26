První lavina sezony v Tatrách zranila Čecha (18): Museli pro něj pěšky

První lavina sezony, zranila Čecha (18).
První lavina sezony, zranila Čecha (18).
První lavina sezony, zranila Čecha (18).
První lavina sezony, zranila Čecha (18).
První lavina sezony, zranila Čecha (18).
Autor: ČTK - 
26. října 2026
21:03

Záchranáři ve slovenské části Vysokých Tater zasahovali v pondělí 26. října u prvního sesuvu laviny v této sezoně. Pomáhali Čechovi, který při jejím uvolnění utrpěl zranění. Na svých internetových stránkách o tom informuje horská záchranná služba.

Dopoledne obdrželi záchranáři žádost o pomoc z oblasti Dlhého (Dlouhého) plesa. V ústí horské soutěsky se nacházela dvojice turistů, kteří chtěli vystoupat na Polský hřeben, ale špatně odbočili a sešli z trasy. V soutěsce nad nimi se uvolnila menší lavina. Nezasypala je, ale při pádu ve skalnatém terénu 18letý muž české národnosti utrpěl bolestivé poranění dolní končetiny v oblasti stehna a pánve. Kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám k němu nemohl přiletět vrtulník, a tak za zraněným vyrazily po zemi dvě skupiny horských záchranářů.

Po ošetření ho záchranáři odnesli na nosítkách do chaty Sliezsky dom, odkud ho dále odvezlo terénní vozidlo horské služby.

Záchrana muže v lesíku v Pardubicích. (24. října 2026)
Krimi Boj o život v pardubickém lesíku: Dramatickou záchranu zachytila kamera

Video se připravuje ...
Hasiči v noci zachraňovali pětici lezců ze skalního útvaru Milenci.
Zdroj: Facebook/HZS Královéhradeckého kraje

První lavina sezony, zranila Čecha (18).
První lavina sezony, zranila Čecha (18).
První lavina sezony, zranila Čecha (18).
První lavina sezony, zranila Čecha (18).
První lavina sezony, zranila Čecha (18).

Témata:
čechhorská službalavinazdravotnická záchranná službaVysoké Tatrywebová stránkasoutěskazraněnísesuv půdy
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Favoritka StarDance Tomášová: Velké trable kvůli prsům!
Favoritka StarDance Tomášová: Velké trable kvůli prsům!
Aha!
Pracovní horoskop od 26. října do 1. listopadu: Štíry povede silný šestý smysl, Váhy okouzlí diplomacií
Pracovní horoskop od 26. října do 1. listopadu: Štíry povede silný šestý smysl, Váhy okouzlí diplomacií
Dáma
Partnerství po příchodu dítěte: Jak si najít čas na sebe, když dny patří jen dětem a domácnosti
Partnerství po příchodu dítěte: Jak si najít čas na sebe, když dny patří jen dětem a domácnosti
Maminka
Slovník moderního randění: Ghosting, breadcrumbing, ick a další
Slovník moderního randění: Ghosting, breadcrumbing, ick a další
Ženy
Jste příliš unavení? Možná vám chybí hořčík. Jak to poznáte a kde ho najdete?
Jste příliš unavení? Možná vám chybí hořčík. Jak to poznáte a kde ho najdete?
Moje zdraví
Konec vaření Březňáku v jeho domovském pivovaru. Heineken přesune výrobu jinam
Konec vaření Březňáku v jeho domovském pivovaru. Heineken přesune výrobu jinam
e15
Magda (53) chtěla ušetřit na splátkách půjčky. Nenaletěli byste stejné radě?
Magda (53) chtěla ušetřit na splátkách půjčky. Nenaletěli byste stejné radě?
Reklama
Poslední předpověď před Zlatým míčem: Vítězem není Kane. Co Messiho připravilo o triumf
Poslední předpověď před Zlatým míčem: Vítězem není Kane. Co Messiho připravilo o triumf
iSport
Padni komu padni otázkový speciál: Jak volíme? Kdo z Babišovy vlády nás překvapil? A nadává Orbán Slovákům?
Padni komu padni otázkový speciál: Jak volíme? Kdo z Babišovy vlády nás překvapil? A nadává Orbán Slovákům?
Reflex