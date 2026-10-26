První lavina sezony v Tatrách zranila Čecha (18): Museli pro něj pěšky
Záchranáři ve slovenské části Vysokých Tater zasahovali v pondělí 26. října u prvního sesuvu laviny v této sezoně. Pomáhali Čechovi, který při jejím uvolnění utrpěl zranění. Na svých internetových stránkách o tom informuje horská záchranná služba.
Dopoledne obdrželi záchranáři žádost o pomoc z oblasti Dlhého (Dlouhého) plesa. V ústí horské soutěsky se nacházela dvojice turistů, kteří chtěli vystoupat na Polský hřeben, ale špatně odbočili a sešli z trasy. V soutěsce nad nimi se uvolnila menší lavina. Nezasypala je, ale při pádu ve skalnatém terénu 18letý muž české národnosti utrpěl bolestivé poranění dolní končetiny v oblasti stehna a pánve. Kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám k němu nemohl přiletět vrtulník, a tak za zraněným vyrazily po zemi dvě skupiny horských záchranářů.
Po ošetření ho záchranáři odnesli na nosítkách do chaty Sliezsky dom, odkud ho dále odvezlo terénní vozidlo horské služby.
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