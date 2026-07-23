Útulek musel zastavit příjem koček, chybí místa v karanténě. Pomůžete vybrat peníze na novou?

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Jiří Kovařík pečuje o nově přijaté kotě
Iva Pelíšková pečuje o postřeleného kocoura
Iva Pelíšková a Jiří Kovařík s útulkovými kočkami
Iva Pelíšková s jedním ze svěřenců útulku
Autor: Kateřina Lang, Jana Ulrichová - 
23. července 2026
05:00

Útulek pro kočky Další šance se stará o více než sto zvířat. Nová už do péče přijímat nemůže, protože chybí dostatek míst v karanténě. Zvířecí záchranáři proto vypsali sbírku na portálu Donio, kde stále chybí peníze.

Každé zvíře, které útulek přijme, musí projít karanténou. To aby se zabránilo případné nákaze dalších koček, které jsou v péči zvířecích záchranářů. Týraných a nemocných koček je mnoho a útulku chybí místo. „Už druhým rokem funguje naše karanténa v nouzových podmínkách, bez nové se neobejdeme a budeme muset příjem dalších pacientů omezit nebo úplně zastavit. Bohužel nastává doba, kdy je opuštěných kočičích nalezenců nejvíce,“ řekla Blesk tlapkám zástupkyně útulku Iva Pelíšková.

Iva Pelíšková s jedním ze svěřenců útulku Iva Pelíšková s jedním ze svěřenců útulku | Kateřina Lang

Jak pomoci?

Sbírku útulek Další šance vypsal na portálu Donio. „Nese název Nová karanténa pro kočičky ze Dvora Králové a zatím se nám podařila vybrat necelá polovina z cílové částky, která je 269 tisíc korun,“ dodala s tím, že karanténa musí vyhovovat přísným požadavkům KVS při kontrolách registrovaných útulků.

Iva Pelíšková a Jiří Kovařík s útulkovými kočkami Iva Pelíšková a Jiří Kovařík s útulkovými kočkami | Kateřina Lang

„Karanténa je přísně střežený prostor, do kterého mají přístup jen dva lidé, kteří musí dodržovat přísné hygienické předpisy. Můžete přijmout sice relativně zdravé zvíře, ale jiné, nemocné, ho může ohrozit na životě. To je naše noční můra,“ vysvětluje paní Iva.

Jiří Kovařík v současné karanténě Jiří Kovařík v současné karanténě | Kateřina Lang

Chybí peníze

Útulek zatím vybral zhruba 100 tisíc korun, ze kterých uhradil injektáž stěn a nakoupil nové boxy. Nutná je také rekonstrukce podlah a přilehlé chodby, na což momentálně peníze chybí. Zvířecí záchranáři získávají finanční prostředky jen velmi těžko, jejich hlavním příjmem jsou dobrovolné dary na transparentní účet, které pokryjí hlavně veterinární náklady na zvířecí svěřence. „Máme sice smlouvu s obcí Dvůr Králové, která nám dává určitou částku na péči o kočky, máme i kastrační program, ale musíme brát zvířata i z okolních obcí, což je náročné," řekl pracovník útulku Jiří Kovařík.

Postřelený kocour

Do útulku se před několik dny dostal kocour, který byl postřelený. Náhodní lidé ho našli s kulkou v hlavě na zahradě, kam si přišel pro pomoc. „Ty kulky má i v těle a jeho léčba bude náročná. Už teď stále kolem deseti tisíc korun,“ uzavřela Iva Pelíšková. S náklady na jeho veterinární péči pomohou Blesk tlapky, do pomoci s rekonstrukcí karantény se na Doniu může zapojit každý. I malá částka se počítá.

Jiří Kovařík pečuje o nově přijaté kotě
Jiří Kovařík pečuje o nově přijaté kotě
Iva Pelíšková pečuje o postřeleného kocoura
Iva Pelíšková a Jiří Kovařík s útulkovými kočkami
Iva Pelíšková s jedním ze svěřenců útulku

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Jana Ulrichová
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