Útulek musel zastavit příjem koček, chybí místa v karanténě. Pomůžete vybrat peníze na novou?
Útulek pro kočky Další šance se stará o více než sto zvířat. Nová už do péče přijímat nemůže, protože chybí dostatek míst v karanténě. Zvířecí záchranáři proto vypsali sbírku na portálu Donio, kde stále chybí peníze.
Každé zvíře, které útulek přijme, musí projít karanténou. To aby se zabránilo případné nákaze dalších koček, které jsou v péči zvířecích záchranářů. Týraných a nemocných koček je mnoho a útulku chybí místo. „Už druhým rokem funguje naše karanténa v nouzových podmínkách, bez nové se neobejdeme a budeme muset příjem dalších pacientů omezit nebo úplně zastavit. Bohužel nastává doba, kdy je opuštěných kočičích nalezenců nejvíce,“ řekla Blesk tlapkám zástupkyně útulku Iva Pelíšková.
Jak pomoci?
Sbírku útulek Další šance vypsal na portálu Donio. „Nese název Nová karanténa pro kočičky ze Dvora Králové a zatím se nám podařila vybrat necelá polovina z cílové částky, která je 269 tisíc korun,“ dodala s tím, že karanténa musí vyhovovat přísným požadavkům KVS při kontrolách registrovaných útulků.
„Karanténa je přísně střežený prostor, do kterého mají přístup jen dva lidé, kteří musí dodržovat přísné hygienické předpisy. Můžete přijmout sice relativně zdravé zvíře, ale jiné, nemocné, ho může ohrozit na životě. To je naše noční můra,“ vysvětluje paní Iva.
Chybí peníze
Útulek zatím vybral zhruba 100 tisíc korun, ze kterých uhradil injektáž stěn a nakoupil nové boxy. Nutná je také rekonstrukce podlah a přilehlé chodby, na což momentálně peníze chybí. Zvířecí záchranáři získávají finanční prostředky jen velmi těžko, jejich hlavním příjmem jsou dobrovolné dary na transparentní účet, které pokryjí hlavně veterinární náklady na zvířecí svěřence. „Máme sice smlouvu s obcí Dvůr Králové, která nám dává určitou částku na péči o kočky, máme i kastrační program, ale musíme brát zvířata i z okolních obcí, což je náročné," řekl pracovník útulku Jiří Kovařík.
Postřelený kocour
Do útulku se před několik dny dostal kocour, který byl postřelený. Náhodní lidé ho našli s kulkou v hlavě na zahradě, kam si přišel pro pomoc. „Ty kulky má i v těle a jeho léčba bude náročná. Už teď stále kolem deseti tisíc korun,“ uzavřela Iva Pelíšková. S náklady na jeho veterinární péči pomohou Blesk tlapky, do pomoci s rekonstrukcí karantény se na Doniu může zapojit každý. I malá částka se počítá.
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