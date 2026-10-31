Další oběť Teda Bundyho! Policie rozlouskla 52 let starý případ
Nové technologie dávají policii možnosti, které v minulosti neměla. Občas se tak stane, že se například díky analýze DNA podaří rozlousknout případy, které byly brány za neřešitelné. Podobně jako případ Melissy (†17), která byla zavražděna v roce 1974. Jak se nyní ukázalo, vrahem nebyl nikdo jiný, než notoricky známý sériový vrah Ted Bundy.
Smrt Melissy Ann Smithové vrtala policistům hlavou přes padesát let. Její tělo objevili v lese v americkém státě Utah v roce 1974. Jejího vraha se nepodařilo vypátrat a případ se proto odložil. Zlom přišel letos koncem října, kdy vyšetřovatelé odhalili šokující pravdu.
Vrahem Melissy nebyl nikdo jiný, než obávaný psychopat Ted Bundy! „Forenzní technologie se každým dnem zdokonaluje, proto zpětně zkoumáme tyto starší případy,“ řekla podle deníku Bild na tiskové konferenci šerifka Rosie Riverová. „Tento případ nám ukazuje, jak důležité je uchovávání důkazů,“ pokračovala.
Pachatele ohavné vraždy se podařilo odhalit díky podobnému případu z letošního roku. V dubnu díky analýze DNA policisté zjistili, že jednou z jeho obětí byla i Laura Aimeová. Díky porovnání získaných vzorků a způsobů, kterými k oběma zločinům došlo, se jim podařilo dobrat odpovědí i v tomto případě.
Ted Bundy patřil k nejobávanějším sériovým vrahům všech dob. Aktivně vraždil v letech 1974-1978 a na kontě měl minimálně třicet obětí. S těly obětí se často dopouštěl nekrofílie. Za své zločiny byl popraven na elektrickém křesle v roce 1989.
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