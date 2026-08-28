Kvíz: Jak dobře znáte Jacka Rozparovače, který na konci 19. století děsil i fascinoval londýnské ženy?
Na konci léta a na podzim roku 1888 bylo v temných, špinavých uličkách chudinské čtvrti v Londýně mimořádně brutálně zavražděno 5 žen, tělo první z nich bylo nalezeno před 138 lety ráno 31. srpna. Brzy se začalo mluvit o sériovém vrahovi přezdívaném Jack Rozparovač, který ve skutečnosti mohl mít na svědomí až 11 obětí. Otestujte si své vědomosti o něm v našem kvízu.
Hodnocení
0–35 % O Jacku Rozparovači jste nejspíš nikdy neslyšeli, nebo jen matně tušíte, o koho se jedná.
36–69 % Jméno vám není neznámé, leccos se k vám dostalo, ale něco málo by chtělo ještě doplnit.
70–100 % Blahopřejeme, o Jacku Rozparovači víte téměř všechno! Se svými znalostmi a zájmem o zločin a jeho pachatele byste se z fleku mohli stát detektivem.
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