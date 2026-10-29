Záchranáři popsali hrůzu ve Španělsku: Řady mrtvých v mandloňovém háji

Tragická nehoda vlaku ve Španělsku (28.10.2026)
Tragická nehoda vlaku ve Španělsku (28.10.2026)
Tragická nehoda vlaku ve Španělsku (28.10.2026)
Tragická nehoda vlaku ve Španělsku (28.10.2026)
Tragická nehoda vlaku ve Španělsku (28.10.2026)
Autor: Andrea Vídeňská - 
29. října 2026
05:00

Vysoké desítky mrtvých a desítky zraněných si vyžádala tragická srážka dvou rychlovlaků ve Španělsku. Záchranáři popsali výjevy jako z hororu. V sadech ležely řady mrtvol! Mezi mrtvými je také příslušník civilní gardy José Manuel, který se po službě vracel vlakem domů.

Scény jako z hororu, které svědci nehody z paměti nikdy nevymažou. Po tragické srážce dvou rychlovlaků u španělské obce Urda v provincii Toledo zůstaly desítky mrtvých a zraněných. Záchranáři a další zasahující mluví o hrůzných výjevech. Těla obětí, která vyprošťovali z trosek, ukládali do řad na poli a v sadu s mandloněmi.

Srážka rychlovlaků ve Španělsku. (28. 10. 2026)
Krimi Desítky obětí po nehodě rychlovlaků: Mrtvý je i Čech?!

Kus lidské nohy

„Jedna řada, další a další,“ popsal situaci jeden z příslušníků bezpečnostních složek pro deník El Pais. „Tohle se nám z paměti nikdy nevymaže. Je to noční můra, ze které se nemůžete probudit,“ dodal. Na jedné straně železničního náspu záchranáři vyprošťovali mrtvé, na druhé ošetřovali zraněné cestující. Ty v nejvážnějším stavu převážely do nemocnic zdravotnické vrtulníky.

Hrůzu na místě popsal také stavební dělník David Gómez, který pracoval na nedalekém pozemku. Když uslyšel mohutnou ránu, vydal se s kolegy zjistit, co se stalo. Našel několik vagonů mimo koleje a cestující, kteří se snažili dostat ven okny. Muži rozstříhali plot, aby se k nim dostali, a zraněným poskytovali první pomoc. Když se Gómez pokoušel vytáhnout jednu mladou ženu, narazil na děsivý pohled. Poblíž ležel kus lidské nohy.

Policie zveřejnila děsivé video srážky dodávky s osobákem
Krimi Drsné video z nehody: Chvilka nepozornosti vedla k vážným zraněním!

Mrtvý policista

Mezi oběťmi tragédie je také příslušník španělské civilní gardy José Manuel (†31). Vlakem AVE se vracel z Madridu do rodné Andalusie po službě. Měl za sebou pět let práce u bezpečnostních složek a celý život před sebou. Jeho smrt potvrdila civilní garda. Ta zároveň vyjádřila hlubokou soustrast rodině, přátelům i kolegům.

Tragédie se odehrála ve středu ráno, kdy se na trati v centrálním Španělsku srazily dva vysokorychlostní vlaky. Jeden z nich narazil do zadní části druhého, který stál na kolejích. Náraz způsobil vykolejení několika vagonů a některé z nich se sesunuly ze srázu. Neštěstí si do středečního večera vyžádalo nejméně 68 lidských životů. Podle předběžných informací mohla za tragickou srážku vlaků lidská chyba. Přesné okolnosti neštěstí ale zatím vyšetřovatelé objasňují.

Video se připravuje ...
Nehoda rychlovlaků ve Španělsku (28.10.2026)
Zdroj: Guardia Civil

Tragická nehoda vlaku ve Španělsku (28.10.2026)
Tragická nehoda vlaku ve Španělsku (28.10.2026)
Tragická nehoda vlaku ve Španělsku (28.10.2026)
Tragická nehoda vlaku ve Španělsku (28.10.2026)
Tragická nehoda vlaku ve Španělsku (28.10.2026)

Video se připravuje ...
Nehoda rychlovlaků ve Španělsku (28.10.2026)
Zdroj: Guardia Civil

Témata:
kolejemrtvíSrážka vlakůnehoda vlakůŠpanělskoMadridAndalusievysokorychlostní vlakoběťUrdaProvincie ToledoDavid Gómez
Andrea Vídeňská
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Je mi na blití! Kaiserova drsná zpráva Lábusovi
Je mi na blití! Kaiserova drsná zpráva Lábusovi
Aha!
Vlasy až po kotníky i facky kadeřnici: 5 bizarních tajemství, která jste o císařovně Sisi nevěděli
Vlasy až po kotníky i facky kadeřnici: 5 bizarních tajemství, která jste o císařovně Sisi nevěděli
Dáma
Výběr jména pro dítě: IN je odlišit se od ostatních. Co radí psycholog, numeroložka a jazykovědec?
Výběr jména pro dítě: IN je odlišit se od ostatních. Co radí psycholog, numeroložka a jazykovědec?
Maminka
Single tax: Proč je single život dražší, než se zdá
Single tax: Proč je single život dražší, než se zdá
Ženy
Jste příliš unavení? Možná vám chybí hořčík. Jak to poznáte a kde ho najdete?
Jste příliš unavení? Možná vám chybí hořčík. Jak to poznáte a kde ho najdete?
Moje zdraví
Pošta nad propastí. Plán záchrany státního obra může vyjít, rychlé ozdravení ale nepřinese
Pošta nad propastí. Plán záchrany státního obra může vyjít, rychlé ozdravení ale nepřinese
e15
Banka vám zamítla úvěr? U živnostníků mohou hrát roli i zdánlivé maličkosti
Banka vám zamítla úvěr? U živnostníků mohou hrát roli i zdánlivé maličkosti
Reklama
Sparta proti Baníku: střely, tyče, zmar a konec v poháru. Další sezona bez trofeje?!
Sparta proti Baníku: střely, tyče, zmar a konec v poháru. Další sezona bez trofeje?!
iSport
Karel Steigerwald: Čech má rád špatnou vládu. Sedí pak v teple a může nadávat
Karel Steigerwald: Čech má rád špatnou vládu. Sedí pak v teple a může nadávat
Reflex