Záchranáři popsali hrůzu ve Španělsku: Řady mrtvých v mandloňovém háji
Vysoké desítky mrtvých a desítky zraněných si vyžádala tragická srážka dvou rychlovlaků ve Španělsku. Záchranáři popsali výjevy jako z hororu. V sadech ležely řady mrtvol! Mezi mrtvými je také příslušník civilní gardy José Manuel, který se po službě vracel vlakem domů.
Scény jako z hororu, které svědci nehody z paměti nikdy nevymažou. Po tragické srážce dvou rychlovlaků u španělské obce Urda v provincii Toledo zůstaly desítky mrtvých a zraněných. Záchranáři a další zasahující mluví o hrůzných výjevech. Těla obětí, která vyprošťovali z trosek, ukládali do řad na poli a v sadu s mandloněmi.
Kus lidské nohy
„Jedna řada, další a další,“ popsal situaci jeden z příslušníků bezpečnostních složek pro deník El Pais. „Tohle se nám z paměti nikdy nevymaže. Je to noční můra, ze které se nemůžete probudit,“ dodal. Na jedné straně železničního náspu záchranáři vyprošťovali mrtvé, na druhé ošetřovali zraněné cestující. Ty v nejvážnějším stavu převážely do nemocnic zdravotnické vrtulníky.
Hrůzu na místě popsal také stavební dělník David Gómez, který pracoval na nedalekém pozemku. Když uslyšel mohutnou ránu, vydal se s kolegy zjistit, co se stalo. Našel několik vagonů mimo koleje a cestující, kteří se snažili dostat ven okny. Muži rozstříhali plot, aby se k nim dostali, a zraněným poskytovali první pomoc. Když se Gómez pokoušel vytáhnout jednu mladou ženu, narazil na děsivý pohled. Poblíž ležel kus lidské nohy.
Mrtvý policista
Mezi oběťmi tragédie je také příslušník španělské civilní gardy José Manuel (†31). Vlakem AVE se vracel z Madridu do rodné Andalusie po službě. Měl za sebou pět let práce u bezpečnostních složek a celý život před sebou. Jeho smrt potvrdila civilní garda. Ta zároveň vyjádřila hlubokou soustrast rodině, přátelům i kolegům.
Tragédie se odehrála ve středu ráno, kdy se na trati v centrálním Španělsku srazily dva vysokorychlostní vlaky. Jeden z nich narazil do zadní části druhého, který stál na kolejích. Náraz způsobil vykolejení několika vagonů a některé z nich se sesunuly ze srázu. Neštěstí si do středečního večera vyžádalo nejméně 68 lidských životů. Podle předběžných informací mohla za tragickou srážku vlaků lidská chyba. Přesné okolnosti neštěstí ale zatím vyšetřovatelé objasňují.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.