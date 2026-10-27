Drsné video z nehody: Chvilka nepozornosti vedla k vážným zraněním!

Policie zveřejnila děsivé video srážky dodávky s osobákem
Policie zveřejnila děsivé video srážky dodávky s osobákem
K nehodě došlo v zatáčce, řidič dodávky přejel do protisměru
K nehodě došlo v zatáčce, řidič dodávky přejel do protisměru
Čelně se srazil s protijedoucím osobním vozem
Autor: Kamil Morávek - 
27. října 2026
12:24

Slovenská policie zveřejnila děsivé video dopravní nehody, ke které došlo v pondělí v obci Rumnice. Záběry ukazují náraz dodávky do protijedoucího osobního auta. Oba vozy skončily mimo silnici. Řidička osobáku skončila v nemocnici s vážnými zraněními.

Policie zveřejnila video z drtivé srážky dodávky a osobáku. Došlo k ní v obci Rumince v pondělí ráno. Na drsných záběrech je vidět, jak řidič dodávky přejel v zatáčce do protisměru a čelně narazil do protijedoucího osobního auta. Obě vozidla následně skončila mimo silnici.

 

Policie na místě u řidiče dodávky provedla dechovou zkoušku, která měla negativní výsledek. Policisté mu však stejně zabavili řidičský průkaz. „Při nehodě utrpěla řidička vážná zranění, se kterými byla převezena do nemocnice,“ napsali slovenští policisté na facebooku. Nařídili u ní krevní testy na vyloučení přítomnosti návykových látek.

Na závěr příspěvku policisté varovali před nesoustředěností za volantem. „I chvilka nepozornosti může mít vážné následky,“ uzavřeli.

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Drsná srážka osobáku a dodávky v Rumnici na Slovensku
Zdroj: Facebook

Policie zveřejnila děsivé video srážky dodávky s osobákem
Policie zveřejnila děsivé video srážky dodávky s osobákem
K nehodě došlo v zatáčce, řidič dodávky přejel do protisměru
K nehodě došlo v zatáčce, řidič dodávky přejel do protisměru
Čelně se srazil s protijedoucím osobním vozem

Témata:
Slovenskopolicienemocniceautomobilnehodazranění
Kamil Morávek
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