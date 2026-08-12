U Třeboně autobus narazil do stromu: V nemocnici skončili řidič a nezletilý pasažér
Při nehodě autobusu u Třeboně na Jindřichohradecku se ve středu odpoledne zranili čtyři lidé. V nemocnici skončili řidič se středně těžkým poraněním hlavy a hrudníku a jeden nezletilý s lehkým poraněním. Další dva nezletilé záchranáři ošetřili na místě. Novináře o tom informovali mluvčí policie Jiří Matzner a mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Vojtěch Míra.
Havárie se stala na silnici I/34 do Jindřichova Hradce, která je kvůli tomu uzavřená. Nehoda se stala před 15:30 v lesním úseku mezi Třeboní a Starou Hlínou. Podle informací záchranářů autobus narazil do stromu. Řidiče transportoval vrtulník do českobudějovické nemocnice, nezletilého převezla sanitka do nemocnice v Jindřichově Hradci.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.