U Třeboně autobus narazil do stromu: V nemocnici skončili řidič a nezletilý pasažér

Autobus u Třeboně narazil do stromu, čtyři lidé utrpěli zranění
Autobus u Třeboně narazil do stromu, čtyři lidé utrpěli zranění  (Autor: Policie ČR)
Autor: ČTK - 
12. srpna 2026
17:14

Při nehodě autobusu u Třeboně na Jindřichohradecku se ve středu odpoledne zranili čtyři lidé. V nemocnici skončili řidič se středně těžkým poraněním hlavy a hrudníku a jeden nezletilý s lehkým poraněním. Další dva nezletilé záchranáři ošetřili na místě. Novináře o tom informovali mluvčí policie Jiří Matzner a mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Vojtěch Míra.

Havárie se stala na silnici I/34 do Jindřichova Hradce, která je kvůli tomu uzavřená. Nehoda se stala před 15:30 v lesním úseku mezi Třeboní a Starou Hlínou. Podle informací záchranářů autobus narazil do stromu. Řidiče transportoval vrtulník do českobudějovické nemocnice, nezletilého převezla sanitka do nemocnice v Jindřichově Hradci.

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Tragická nehoda u Pohořelic si vyžádala tři mrtvé
Zdroj: Brněnská jednička

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