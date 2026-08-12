Na jezeře Kariba se převrátil přetížený trajekt: Zemřelo nejméně 44 lidí

Nehoda trajektu v Zimbabwe
Nehoda trajektu v Zimbabwe  (Autor: Profimedia)
Aktualizováno -
12. srpna 2026
14:17
Autor: ČTK - 
11. srpna 2026
23:44

Na nejméně 44 stoupl počet obětí nehody přetíženého trajektu, který se převrátil na jezeře Kariba v Zimbabwe. Informovala o tom zimbabwská policie. Zachránit se podařilo 77 lidí. 

Policie neposkytla aktuální údaje o tom, kolik lidí bylo zraněno ani kolik osob se stále pohřešuje, napsala agentura AP. Trajekt podle ní provozovala vládní agentura.

Loď měla přepravní kapacitu 90 lidí. Podle zimbabwské jednotky civilní ochrany bylo na palubě trajektu 114 dospělých cestujících a pět členů posádky. Vyplývá to z počtu prodaných jízdenek. Na lodi ale mohlo být neznámé množství dětí, které ještě nedosáhly věku pro zakoupení jízdenky, a proto nebyly započítány.

Místní poslankyně Mutsa Murombedziová zveřejnila video, na němž lidé na břehu mávají na rozloučenou staršímu trajektu, který zrovna vyplouvá. Na jezeře v té době byly silné vlny. Venkovské komunity podle poslankyně používají tuto loď k cestám po jezeře do města Kariba.

Jezero Kariba, které tvoří část hranice mezi Zimbabwe a Zambií, je co do objemu největším umělým jezerem na světě. Vzniklo na přelomu 50. a 60. let minulého století vybudováním přehradní hráze na řece Zambezi, v důsledku čehož se údolí pomalu naplnilo vodou a vytvořilo obrovské jezero, které je dnes více než 200 kilometrů dlouhé a místy až 40 kilometrů široké.

Témata:
nehodajezeroZimbabwekatastrofaZambieZambeziKariba
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