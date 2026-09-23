Autobus po nehodě na Vyškovsku skončil v kolejišti: V akci vrtulník
Nehoda autobusu a osobního auta u Bučovic na Vyškovsku ve středu večer kolem 18:45 zavřela silnici číslo 50 a zastavila provoz na železniční trati mezi Bučovicemi a Nesovicemi. Autobus, v němž nebyli žádní cestující, skončil v kolejišti.
Informace sdělil policejní mluvčí Petr Vala a vyplývá to rovněž z webu Českých drah (ČD). Hasiči museli vyprostit řidiče osobního auta, uvedli na síti Threads.
Autobus jel podle Valy od Uherského Hradiště, auto od Bučovic a vozy se střetly čelně. „My jsme měli v péči jednoho pacienta, kterého jsme po ošetření převezli letecky k vyloučení vážnějších zranění do nemocnice, druhý po ošetření zůstal na místě,“ řekla mluvčí záchranářů Michaela Bothová.
Podle webu Českých drah není možné obsloužit zastávku Nevojice a mezi Bučovicemi a Nesovicemi je zavedena náhradní autobusová doprava. Vlaky nabírají zpoždění 20 až 30 minut. Omezení na železnici by mělo skončit ve 21:00. Uzavírka na silnici by dle webu Dopravniinfo.cz měla skončit před 22:00.
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