Podle policejního videa jel narkoman touto rychlostí po silnici druhé třídy ve směru na Vyškov. Zatímco jeden z policejních vozů se mu držel v těsném závěsu, další hlídky se postupně připojovaly.
Pás nezabral
„Jede proti tobě, nachystej pás,“ domlouvají se policisté na videu. Toho si prchající řidič ale všiml a pokusil se mu vyhnout. Policista vzápětí ve vysílačce přiznal: „Posunul nějaké hroty, ale nevím.“
Honička nicméně už dlouho netrvala. Řidič projel křižovatkou, kde silnice pokračovala jen doleva či doprava rovně. Přímo přes betonové zábrany. Vzápětí vyskočil z auta a rozčíleně mával rukama.