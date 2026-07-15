Podle policejního videa jel narkoman touto rychlostí po silnici druhé třídy ve směru na Vyškov. Zatímco jeden z policejních vozů se mu držel v těsném závěsu, další hlídky se postupně připojovaly.

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Nenapravitelný řidič se snažil ujet policistům v Brně.

Pás nezabral

„Jede proti tobě, nachystej pás,“ domlouvají se policisté na videu. Toho si prchající řidič ale všiml a pokusil se mu vyhnout. Policista vzápětí ve vysílačce přiznal: „Posunul nějaké hroty, ale nevím.“

Video se připravuje ...
Muž se třemi zákazy řízení se hnal Brněnskem rychlostí 200 km v hodině (červenec 2026).
Zdroj: Policie ČR

Honička nicméně už dlouho netrvala. Řidič projel křižovatkou, kde silnice pokračovala jen doleva či doprava rovně. Přímo přes betonové zábrany. Vzápětí vyskočil z auta a rozčíleně mával rukama.

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Narkoman (45) se snažil ujet brněnským policistům.
„Muž má už tři platné zákazy řízení. Podruhé v krátké době byl pod vlivem drog. Zodpovídá se z maření výkonu úředního rozhodnutí a také z vykázání a ohrožení pod vlivem návykové látky. Případ je řešen ve zkráceném řízení a proto už v těchto dnech proběhne jednání u soudu,“ dodal mluvčí policie Pavel Šváb.
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Řidič (50) ve vypůjčeném audi ujížděl policii rychlostí 200 km/h.
Řidič (50) ve vypůjčeném audi ujížděl policii rychlostí 200 km/h.
Autor: Policie ČR