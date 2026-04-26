Nehoda se stala už 15. dubna odpoledne, ale policisté na případ upozornili až v neděli 26. dubna. Nechtěli, aby upadla v zapomnění pomoc kamioňáka Dana, která byla podle zúčastněných klíčová.
„Dan přijel na místo střetu asi deset sekund po nehodě. Zastavil kamion a okamžitě běžel na místo. Vozidlo bylo převrácené na bok a hrozilo, že se převrátí na střechu, což představovalo velké riziko nejen pro zraněné uvnitř, ale i pro zachránce. I přesto se k autu dostal a začal jednat. Požádal přítomné, aby pomohli tím, že vozidlo přidržovali a snažili se zabránit jeho převrácení,“ popsal situaci mluvčí policie Petr Vala.
Řidič kamionu Dan výrazně pomohl záchranářům při těžké nehodě u Bučovic na Vyškovsku (duben 2026). Policie ČR
Uvnitř auta našel podle policie Dan muže s těžkým poraněním. „Měl amputovanou ruku a silně krvácel. Dan si bez váhání sundal pásek z kalhot a použil ho jako škrtidlo, čímž zastavil masivní krvácení. Pod mužem objevil ženu, která byla při vědomí a komunikovala. Společně s dalším svědkem ji opatrně vytáhli z vraku a následně se o ni postarali další přítomní lidé,“ pokračoval mluvčí policie.
Dan nepřestal pomáhat ani poté. Když ucítil zápach unikajících pohonných hmot a kouř, vzal hasicí přístroj a preventivně zajistil místo proti možnému požáru. Po celou dobu přitom zůstával u zraněného muže, uklidňoval ho, komunikoval s ním a pomáhal mu zůstat při vědomí až do příjezdu záchranných složek. U zaklíněného muže ale zůstal i během jeho vyprošťování hasiči,“ navázal dalším popisem Vala.
„Vyprošťování vážně zraněného řidiče trvalo 16 minut. Následně hasiči asistovali záchranářům při ošetření řidiče i jeho spolucestující. Jednotky zajistily prostor proti vzniku požáru a přečerpaly naftu z poškozených nádrží kamionu,“ řekl k případu mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška.
A co na to hrdinný zachránce? „Myslím, že by to měl udělat každý, ne jen koukat kolem sebe nebo dokonce odjet pryč. To, co jsem udělal, beru jako samozřejmost. Jsem rád, že jsem mohl pomoci,“ řekl skromně Dan.
„Zajímavostí je, že se o svém činu nikde nezmiňoval a nijak se jím nechlubil. Až na základě iniciativy rodiny zraněného muže se podařilo tohoto zachránce dohledat a celý příběh přiblížit veřejnosti,“ dodal mluvčí policie. Všechny jednotky Integrovaného záchranného systému Danovy vyjádřily poděkování.