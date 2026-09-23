Hazardní jízda po ráfku: Škoda bez gumy opilého šoféra nezastavila

Řidič na Královéhradecku kličkoval po silnici a pokračoval v jízdě i bez pneumatiky.
Řidič na Královéhradecku kličkoval po silnici a pokračoval v jízdě i bez pneumatiky.
Řidič na Královéhradecku kličkoval po silnici a pokračoval v jízdě i bez pneumatiky.
Řidič na Královéhradecku kličkoval po silnici a pokračoval v jízdě i bez pneumatiky.
Řidič na Královéhradecku kličkoval po silnici a pokračoval v jízdě i bez pneumatiky.
Autor: Štěpánka Grofová - 
23. září 2026
14:52

Bizarní jízdu sledoval svědek na Královéhradecku. Řidič škodovky kličkoval po silnici a během cesty přišel o pneumatiku na předním kole. To ho však nezastavilo. Když k němu dorazili policisté, nadýchal téměř čtyři promile.

Nebezpečně jedoucí Škody Fabia si všiml řidič mezi Černožicemi a Smiřicemi. Auto kličkovalo, zajíždělo ke středu vozovky a během jízdy navíc přišlo o pneumatiku na jednom z předních kol. Ani jízda prakticky po ráfku však šoféra nepřiměla zastavit.

Svědek se proto rozhodl fabii sledovat. Řidiče nakonec upozornil, že mu pneumatika chybí. Reakce muže za volantem byla přinejmenším překvapivá. Tvrdil, že si ničeho takového nevšiml. Ani po upozornění však okamžitě nezastavil a pokračoval dál, než vůz odstavil ve Smiřicích.

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Řidič na Královéhradecku kličkoval po silnici a pokračoval v jízdě i bez pneumatiky.
Zdroj: PČR

Skoro čtyři promile

Na místo následně vyrazila policejní hlídka. Stav seniora vzbudil podezření prakticky okamžitě. Muž měl potíže s chůzí a obtížně komunikoval.

„Šestašedesátiletý řidič při dechových zkouškách nadýchal 3,72 a následně 3,78 promile alkoholu,“ uvedla policejní mluvčí Martina Jandová.

Podle ní během cesty příliš neřešil, že s jeho autem není něco v pořádku. „Muž policistům uvedl, že během jízdy pouze vnímal, že vozidlo táhne ke středu vozovky, větší pozornost tomu však nevěnoval,“ doplnila.

Skončil v nemocnici

Řidič si navíc stěžoval na bolesti zad, záchranáři ho proto převezli do nemocnice na vyšetření. Policisté mu zakázali pokračovat v jízdě a začali případ prověřovat pro podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky.

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Řidič na Královéhradecku kličkoval po silnici a pokračoval v jízdě i bez pneumatiky.
Řidič na Královéhradecku kličkoval po silnici a pokračoval v jízdě i bez pneumatiky.
Řidič na Královéhradecku kličkoval po silnici a pokračoval v jízdě i bez pneumatiky.
Řidič na Královéhradecku kličkoval po silnici a pokračoval v jízdě i bez pneumatiky.
Řidič na Královéhradecku kličkoval po silnici a pokračoval v jízdě i bez pneumatiky.

Témata:
policiekolopromileopilý řidičsilniceKrálovéhradecký krajŠkoda FabiapneumatikaMartina JandováHradec KrálovéČernožiceSmiřice
Štěpánka Grofová
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