Po pondělním poledni vyrazili hasiči k Chvalkovicím, kde opět hořelo hnojiště. Jednou ho už hasiči hasili před víkendem, ale znova se rozhořelo.
„Po pátečním požáru, kdy požářiště hlídali majitelé, včera výrazně zesílil vítr a došlo k opětovnému rozhoření hnojiště,“ uvedli hasiči.
Právě silný vítr práce dost komplikoval. Oheň rozdmýchával a kouř hnal přímo do obce. „Prostřednictvím vedení obce jsme občany Chvalkovic informovali, aby nevětrali,“ uvedli hasiči.
Ti celé pondělní odpoledne vyváželi hnůj na pole a prolévali ho vodou. Vystřídalo se tu nakonec 11 jednotek a zásah trval dlouhých 17 hodin. Požár se obešel bez zranění i škody, ale nepříjemný odér si budou místní ještě dlouho pamatovat…
