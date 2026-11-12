Dálniční kamery zachytily manévr, kdy odbočil na čerpací stanici. Pod vlivem alkoholu si ale počínal nešikovně a porazil tři lampy veřejného osvětlení. Celková škoda se vyšplhala ke dvěma milionům korun.

Vymlouval se na léky

Opilec nejprve nadýchal 2,18 promile. Policistům se však dušoval, že nic nepil a naopak užívá léky. Ti však v kabině našli načaté láhve s alkoholem. Opakovaná dechová zkouška potvrdila přibližně stejnou hodnotu, konkrétně 2,19 promile.

Na opilce ve felicii upozornili obyvatelé Dubňan na Hodonáínsku. Po zadržení muž nadýchal téměř čtyři promile.
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„S výsledkem již řidič souhlasil a policistům přiznal, že před jízdou vypil přibližně dva litry dvanáctistupňového piva a několik panáků vodky,“ řekla policejní mluvčí Kateřina Batelková. Cizince tak čeká stíhání za jízdu v opilosti.

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Zdroj: Policie ČR