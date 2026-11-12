Dálniční kamery zachytily manévr, kdy odbočil na čerpací stanici. Pod vlivem alkoholu si ale počínal nešikovně a porazil tři lampy veřejného osvětlení. Celková škoda se vyšplhala ke dvěma milionům korun.
Vymlouval se na léky
Opilec nejprve nadýchal 2,18 promile. Policistům se však dušoval, že nic nepil a naopak užívá léky. Ti však v kabině našli načaté láhve s alkoholem. Opakovaná dechová zkouška potvrdila přibližně stejnou hodnotu, konkrétně 2,19 promile.
„S výsledkem již řidič souhlasil a policistům přiznal, že před jízdou vypil přibližně dva litry dvanáctistupňového piva a několik panáků vodky,“ řekla policejní mluvčí Kateřina Batelková. Cizince tak čeká stíhání za jízdu v opilosti.