Řidič zpitý pod obraz způsobil nehodu: Na zadním sedadle převážel mrtvolu!

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: David Malík)
Autor: Andrea Vídeňská - 
25. října 2026
13:23

Opilý řidič fordu v polském Radomi naboural do auta před sebou. Když policisté začali nehodu vyšetřovat, čekal je šok. Na zadním sedadle havarovaného vozu ležela mrtvola. 

Páteční večer v polském Radomi se zvrtl v drama, nad kterým zůstává rozum stát. Řidič fordu zpitý po obraz způsobil dopravní nehodu. Narazil zezadu do toyoty, jejíž řidič zastavil na červenou. Na místo okamžitě vyrazili policisté a nestačili se divit.

Mrtvola v autě

Deník Polsat news uvedl, že řidič (35) fordu měl v krvi přibližně 2,5 promile alkoholu a namol byl i spolujezdec (33). Na zadním sedadle auta byla navíc mrtvola! Tělo patřilo muži (†43) z Radomi. Na místo dorazil státní zástupce, který nařídil soudní pitvu. Ta má objasnit, jak muž zemřel a co se mu před smrtí stalo.

Opilý řidič i spolujezdec skončili v policejní cele. Policisté čekali, až oba muži vystřízliví, aby s nimi mohli provést další úkony. Proč muži převáželi mrtvé tělo a za jakých okolností muž přišel o život, zatím zůstává záhadou. Případ vyšetřuje policie společně se státním zastupitelstvím.

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Zdroj: PČR

Témata:
alkoholmrtvolaspolujezdecalkohol za volantemPolskoFordToyotanehodaRadom
Andrea Vídeňská
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