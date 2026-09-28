Masakr u českých hranic: Muž měl manželku o svatební noci zabít sekerou
Místo romantické noci po svatbě přišlo brutální krveprolití. V polské obci Skorogoszcz nedaleko českých hranic zemřela novomanželka. Policisté ji našli v jednom z domů krátce po čtvrté hodině ráno. V souvislosti s její smrtí policie zadržela muže, který jí měl být nejbližší a především ji chránit. Manžela.
Byly přibližně čtyři hodiny ráno, když se ve Skorogoszczi rozezněly policejní sirény. Policisté vyrazili do jednoho z domů kvůli rodinné hádce. Když dorazili na místo, čekal je děsivý pohled. Našli tam mrtvou ženu (†41). Pomoc přivolala její dospívající dcera.
Démon alkohol
Kriminalisté krátce nato zadrželi manžela (47). Dvojice přitom měla za sebou teprve několik hodin manželství. Podle deníku Fakt spolu partneři žili už několik let, svatbu ale měli teprve v sobotu. Podle dosavadních informací měl muž během potyčky sáhnout po sekeře a svou čerstvě provdanou ženu napadnout. Co přesně se v domě odehrálo a jakým způsobem žena zemřela, nyní zjišťují kriminalisté. Muž měl být v době zásahu zpitý pod obraz. „Muž byl pod velmi silným vlivem alkoholu,“ potvrdili policisté. Vyšetřovatelé na místě zajistili důležité stopy a důkazní materiál.
Kriminalisté pracovali pod dohledem prokurátora a zajišťovali také předměty, které by mohly pomoci objasnit okolnosti ženiny smrti. „Policisté pod dohledem prokurátora zajistili důkazní materiál. O dalších úkonech se zadrženým rozhodne prokurátor,“ uvedla policejní mluvčí Patrycja Kaszubová. Policie zatím další podrobnosti k případu nezveřejňuje. Vyšetřovatelé nyní musí zjistit, co přesně tragické noci předcházelo a jakou roli v události sehrál zadržený muž. Klíčové budou také výsledky dalších úkonů a zajištěné důkazy. Pokud bude muž obviněn a následně odsouzen za vraždu, může mu podle polských zákonů hrozit až doživotní trest odnětí svobody.
Proč ho celý život krmit ožralu zabijáka, také ať ho zabijí jako on manželku, chlast by neměl být polejčující!!Zabil jsi budeš i ty zabit.