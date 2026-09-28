Masakr u českých hranic: Muž měl manželku o svatební noci zabít sekerou

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: PČR)
Autor: Andrea Vídeňská - 
28. září 2026
09:29

Místo romantické noci po svatbě přišlo brutální krveprolití. V polské obci Skorogoszcz nedaleko českých hranic zemřela novomanželka. Policisté ji našli v jednom z domů krátce po čtvrté hodině ráno. V souvislosti s její smrtí policie zadržela muže, který jí měl být nejbližší a především ji chránit. Manžela.

Byly přibližně čtyři hodiny ráno, když se ve Skorogoszczi rozezněly policejní sirény. Policisté vyrazili do jednoho z domů kvůli rodinné hádce. Když dorazili na místo, čekal je děsivý pohled. Našli tam mrtvou ženu (†41). Pomoc přivolala její dospívající dcera.

Matka v Bratislavě utopila dcery (†5 a †2) ve vaně a zapálila byt. Soud ji poslal do vazby. Manžel Michal se zhroutil.
Neslyšící Ivana utopila dvě dcerušky (†5, †2): Manipulace věštkyní a lži?!

Démon alkohol

Kriminalisté krátce nato zadrželi manžela (47). Dvojice přitom měla za sebou teprve několik hodin manželství. Podle deníku Fakt spolu partneři žili už několik let, svatbu ale měli teprve v sobotu. Podle dosavadních informací měl muž během potyčky sáhnout po sekeře a svou čerstvě provdanou ženu napadnout. Co přesně se v domě odehrálo a jakým způsobem žena zemřela, nyní zjišťují kriminalisté. Muž měl být v době zásahu zpitý pod obraz. „Muž byl pod velmi silným vlivem alkoholu,“ potvrdili policisté. Vyšetřovatelé na místě zajistili důležité stopy a důkazní materiál.

Kriminalisté pracovali pod dohledem prokurátora a zajišťovali také předměty, které by mohly pomoci objasnit okolnosti ženiny smrti. „Policisté pod dohledem prokurátora zajistili důkazní materiál. O dalších úkonech se zadrženým rozhodne prokurátor,“ uvedla policejní mluvčí Patrycja Kaszubová. Policie zatím další podrobnosti k případu nezveřejňuje. Vyšetřovatelé nyní musí zjistit, co přesně tragické noci předcházelo a jakou roli v události sehrál zadržený muž. Klíčové budou také výsledky dalších úkonů a zajištěné důkazy. Pokud bude muž obviněn a následně odsouzen za vraždu, může mu podle polských zákonů hrozit až doživotní trest odnětí svobody.

ilustrační foto
Hrůzný nález na Semilsku: V kontejneru leželo mrtvé novorozeně!

Video se připravuje ...
Policejní pátrání v Aši po útočníkovi se sekerou
Zdroj: Policie ČR

Témata:
vraždanovomanželésekeranovomanželkaPolskovražda manželkypoliciesvatbaalkoholsmrtprokurátorSkorogoszcz
Andrea Vídeňská
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Bozena Vildmanova ( 28. září 2026 09:55 )

Proč ho celý život krmit ožralu zabijáka, také ať ho zabijí jako on manželku, chlast by neměl být polejčující!!Zabil jsi budeš i ty zabit.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

RINGO ČECH O 37 LET MLADŠÍ PARTNERCE: Není jen milenkou, přiznal i jinou roli!
RINGO ČECH O 37 LET MLADŠÍ PARTNERCE: Není jen milenkou, přiznal i jinou roli!
Aha!
Pracovní horoskop od 28. září do 4. října: Jak zvládnout nový týden bez stresu a uspět v práci?
Pracovní horoskop od 28. září do 4. října: Jak zvládnout nový týden bez stresu a uspět v práci?
Dáma
Horečka u dětí v noci: Kdy zabalit do deky, kdy chladit a v jaké situaci jet na pohotovost
Horečka u dětí v noci: Kdy zabalit do deky, kdy chladit a v jaké situaci jet na pohotovost
Maminka
Kardigan v zimě: takhle ho nosí módní insideři a vy to zvládnete taky
Kardigan v zimě: takhle ho nosí módní insideři a vy to zvládnete taky
Ženy
Světový den srdce: Pro zdravé srdce nestačí jen dobrý pocit. Znáte své důležité hodnoty?
Světový den srdce: Pro zdravé srdce nestačí jen dobrý pocit. Znáte své důležité hodnoty?
Moje zdraví
Nábytek? Nikoli, způsob žití. Italská značka už nevyrábí jen kuchyně za miliony, ale celé interiéry
Nábytek? Nikoli, způsob žití. Italská značka už nevyrábí jen kuchyně za miliony, ale celé interiéry
e15
Ve stopách Kvitové. Nosková je holka „od vedle“, ale roste v globální star bez limitu
Ve stopách Kvitové. Nosková je holka „od vedle“, ale roste v globální star bez limitu
iSport
Ondřej Neff: Můj hrob bude rozžhavená země. Umělá inteligence píše lépe než já
Ondřej Neff: Můj hrob bude rozžhavená země. Umělá inteligence píše lépe než já
Reflex
Jak se bydlí v bývalé továrně na margarín? Helsinky vdechly chátrající budově nový život
Jak se bydlí v bývalé továrně na margarín? Helsinky vdechly chátrající budově nový život
Lidé a země