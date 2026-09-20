Neslyšící Ivana utopila dvě dcerušky (†5, †2): Manipulace věštkyní a lži?!
Minulý rok zasáhla slovenský Ružinov obrovská tragédie. Ivana ve vaně utopila dvě malé dcerky a zapálila byt. Následně obvinila manžela Michala z nevěry a sexuálního obtěžování staršího dítěte. Po několika měsících mlčení se expartner Michal k nařknutí vyjádřil. Promluvil o vztahu, potratu a věštkyni, kterou měla Ivana navštěvovat.
Koncem srpna loňského roku ve slovenské obci Ružinov došlo k dvojnásobně vraždě. Neslyšící matka Ivana (33) utopila své dvě malé dcerky Melanii (†5) a Bellu (†2) ve vaně. Následně ještě zapálila byt. Později si stěžovala na svého manžela.
Michal (33) měl údajně sahat na starší dcerku. „Manžel Melanii tajně masíroval záda a pozadí,“ obvinila ho. „Skoro jsem měla infarkt. Vyfotil její holý zadek a poslal ho kamarádovi,“ popsala chování při krémování dcery. Také se domnívala, že je jí manžel nevěrný. „Můj první šok byl, že se mnou Míša odmítl sex a chtěl jít spát. Já jsem ležela a plakala. Asi měl v práci poměr s jinou ženou,“ měla vylíčit své myšlenky v emailové komunikaci.
Po několika měsících odmlčení se Michal k situaci i nařknutí vyjádřil. „Do 19. srpna 2025 jsem neměl vůbec žádnou jinou ženu ani sex s někým jiným, byl jsem ti úplně věrný! Kdybych tehdy věděl, že máš takové zlé myšlenky, určitě bych ti je vyvrátil. Bylo to úplně zbytečné,“ vzkázal skrze zplnomocněnce, přes kterého podle deníku Nový Čas komunikoval.
Už na střední škole měla Ivana neplánovaně otěhotnět. Popsala, že ji Michal společně se svou matkou nutili podstoupit interrupci. „Ani nevěděla, že jsi to plánovala, ale dozvěděla se to až po potratu. Byli jsme dohodnutí, že nejdřív dokončíš maturitu. Prosím, nevymýšlej si,“ obhajoval manžel svou matku.
Jakékoliv osahávání malé Melanie odmítl. „Velmi mě šokovalo tvoje křivé obvinění ze sexuálního zneužívání s úmyslem hodit na mě trestní stíhání v rámci tebou zvoleného způsobu vedení obhajoby,“ ohradil se. „Proč jsi vlastně nenahlásila na policii podezření, že jsem podle tebe pedofil?“ ptal se s tím, že dceru krémoval přesně tak, jak mu nakázala.
Podle Michala manželku ovlivnila věštkyně, ke které docházela. „Vnutila ti různé myšlenky a ty jsi to celé naplánovala… očernit mě, zničit děti a všechno hodit na mě? Skoro dva roky jsi to plánovala? Namísto toho, aby ses se mnou rozvedla, mi vezmeš všechno, co jsme vybudovali?“ ukončil zprávu směrem k manželce. Ivana momentálně čelí ve vazbě obžalobě ze zločinu vraždy a všeobecného ohrožení. Konečnou výši trestu se nejspíše dozví v říjnu.
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