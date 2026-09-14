Juditu odsoudili za vraždu Tomáše (†16)! Velká změna po letech: Opustila vězení

Judita
Judita
Judita
Žilinský panelák, kde k vraždě Tomáše (†16) došlo.
Zavražděný Tomáš
Autor: Štěpánka Grofová - 
14. září 2026
06:50

Za vraždu kamaráda Tomáše si Judita odpykává trest 12 let a čtyři měsíce. Vinu dodnes odmítá a tvrdí, že chlapce napadl neznámý muž. Po letech nyní v jejím životě nastala změna. Judita už není ve věznici v Sučanech.

Odsouzená dívka strávila v Ústavu pro výkon trestu odnětí svobody pro mladistvé v Sučanech několik let. Podle aktuálních zjištění slovenského deníku Nový Čas ji však nyní z ústavu přemístili. Kam přesně zamířila, zveřejněno nebylo.

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„Podle zákona o výkonu trestu odnětí svobody má odsouzený právo požádat o přemístění do jiného ústavu, přičemž musí podat písemnou žádost řediteli ústavu, v němž vykonává trest,“ vysvětlila Anna Bečková Ragasová ze Sboru vězeňské a justiční stráže.

Při rozhodování se posuzuje mimo jiné zaměření ústavu, důvod žádosti, potřeby odsouzeného, program zacházení i bezpečnostní hledisko. Z dostupných informací není jasné, zda Juditu přemístili na její vlastní žádost.

Ve vězení studovala

O životě Judity za zdmi věznice média několikrát informovala. V Sučanech byla vzhledem ke svému věku a závažnosti činu neobvyklou vězeňkyní. Podle bývalé spoluvězeňkyně se učila a pracovala také v kuchyni, kde vydávala jídlo a pomáhala s nádobím.

Pokračovala rovněž ve vzdělávání. Gymnázium ve Vrútkách studovala podle individuálního studijního plánu.

Tomáš utrpěl nejméně 49 ran

Případ, za nějž Judita skončila ve vězení, se odehrál 16. května 2019 v bytě na žilinském sídlišti Vlčince. Její kamarád Tomáš (†16) tam utrpěl desítky bodných a řezných poranění. Podle pravomocného rozsudku mu Judita způsobila nejméně 49 ran na různých částech těla, některé zasáhly i vnitřní orgány.

Judita svou vinu od počátku odmítala. Tvrdila, že do bytu přišel neznámý muž vydávající se za pracovníka provádějícího odečet elektřiny a právě on na Tomáše zaútočil. Policie s touto verzí zpočátku pracovala, o tři dny později však z vraždy obvinila Juditu.

Okresní soud v Žilině uznal Juditu vinnou v listopadu 2020 a uložil jí trest 12 let a čtyři měsíce vězení. Krajský soud v Žilině rozsudek v dubnu 2021 potvrdil.

Judita se později pokusila verdikt zvrátit také dovoláním. Neuspěla ani u Nejvyššího soudu SR, jenž mimořádný opravný prostředek odmítl. Sama přesto dál trvá na své nevině. O podmínečné propuštění může požádat nejdříve v roce 2028.

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Judita
Judita
Judita
Žilinský panelák, kde k vraždě Tomáše (†16) došlo.
Zavražděný Tomáš

Témata:
vraždaŽilinaVrútkySučanyvězniceNový Čas
Štěpánka Grofová
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