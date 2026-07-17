Děsivé přiznání matky utýrané Miušky (†7 měs.): Co dělali holčičce ve vaně?
Slovenský soud v Žiaru nad Hronom začal ve středu rozplétat děsivý případ utýrané Miušky. Ta zemřela v nemocnici na následky septického šoku. Těžká zranění ji podle obžaloby měli způsobit ti, kteří ji měli nejvíce chránit. Matka Eva Terézia a nevlastní otec Dávid.
V lednu skončila v dětské nemocnici v Banské Bystrici malá Miuška (†7 měs.). Původně ji záchranáři přivezli kvůli problémům s dýcháním, lékaři ale při vyšetření odhalili podezřelé stopy.
Holčička prožívala peklo
Na drobném tělíčku malé holčičky si všimli množství modřin a odřenin. Okamžitě se tak rozběhlo policejní vyšetřování. Krátce nato skončila v rukou policie matka Eva Terézia (21) a nevlastní otec Dávid (27), které kriminalisté obvinili z týrání blízké a svěřené osoby. Po několika měsících se tragický případ dostal před soud. Podle prokurátorky poznala malá holčička za svůj krátký život jen zlo a utrpení. To nakonec vyústilo v bolestivou smrt. Ti, kteří ji měli poskytnout teplý a vřelý domov, jí připravili peklo na zemi.
Matka s partnerem se prý snažili řešit problémy se stolicí nebezpečným tlakem na bříško dítěte ve vaně. Následky byly pro miminko fatální. Podle prokurátorky mělo dojít k poškození tenkého střeva, krvácení do dutiny břišní a následnému zánětu pobřišnice. Lékaři jako příčinu smrti označili septický šok.
Přiznání matky
Mladá matka Eva Terézia se u soudu kála: „Cítím se vinná. Původně jsem se snažila chránit obžalovaného. Uznávám svou vinu v celém rozsahu.“ Dávid u soudu jakoukoli odpovědnost za smrt malé Miušky odmítal. Tvrdil, že jeho partnerka se z něj snaží udělat člověka, na kterého padne veškerá vina. Eva Terézia ale při výpovědi uvedla, že podle ní nenese odpovědnost sama. „Mrzí mě, že zapírá a lže. Chce to celé svést na mě, ale je stejně vinný jako já,“ dodala. Tvrdí také, že některá zranění holčičky měl způsobit právě Dávid.
K bezbranné holčičce se měl chovat tím nejhorším možným způsobem. Tvrdila, že když Miuška odmítala jíst, měl ji nutit násilím, fackovat ji a když plakala, prudce s ní třásl. Proces bude pokračovat výslechy dalších svědků. V případě odsouzení hrozí oběma obžalovaným trest odnětí svobody v rozmezí 7 až 15 let.
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