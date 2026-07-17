Děsivé přiznání matky utýrané Miušky (†7 měs.): Co dělali holčičce ve vaně?

Miuška si za svůj krátký život prožila peklo.
Miuška si za svůj krátký život prožila peklo.
Eva si hrála na facebooku na milující matku.
Malá Miuška zažívala peklo na zemi.
Policejní eskorta přivádí Dávida k soudu.
Autor: Andrea Vídeňská - 
17. července 2026
05:00

Slovenský soud v Žiaru nad Hronom začal ve středu rozplétat děsivý případ utýrané Miušky. Ta zemřela v nemocnici na následky septického šoku. Těžká zranění ji podle obžaloby měli způsobit ti, kteří ji měli nejvíce chránit. Matka Eva Terézia a nevlastní otec Dávid.

V lednu skončila v dětské nemocnici v Banské Bystrici malá Miuška (†7 měs.). Původně ji záchranáři přivezli kvůli problémům s dýcháním, lékaři ale při vyšetření odhalili podezřelé stopy.

Holčička prožívala peklo

Na drobném tělíčku malé holčičky si všimli množství modřin a odřenin. Okamžitě se tak rozběhlo policejní vyšetřování. Krátce nato skončila v rukou policie matka Eva Terézia (21) a nevlastní otec Dávid (27), které kriminalisté obvinili z týrání blízké a svěřené osoby. Po několika měsících se tragický případ dostal před soud. Podle prokurátorky poznala malá holčička za svůj krátký život jen zlo a utrpení. To nakonec vyústilo v bolestivou smrt. Ti, kteří ji měli poskytnout teplý a vřelý domov, jí připravili peklo na zemi.

Matka s partnerem se prý snažili řešit problémy se stolicí nebezpečným tlakem na bříško dítěte ve vaně. Následky byly pro miminko fatální. Podle prokurátorky mělo dojít k poškození tenkého střeva, krvácení do dutiny břišní a následnému zánětu pobřišnice. Lékaři jako příčinu smrti označili septický šok.

Přiznání matky

Mladá matka Eva Terézia se u soudu kála: „Cítím se vinná. Původně jsem se snažila chránit obžalovaného. Uznávám svou vinu v celém rozsahu.“ Dávid u soudu jakoukoli odpovědnost za smrt malé Miušky odmítal. Tvrdil, že jeho partnerka se z něj snaží udělat člověka, na kterého padne veškerá vina. Eva Terézia ale při výpovědi uvedla, že podle ní nenese odpovědnost sama. „Mrzí mě, že zapírá a lže. Chce to celé svést na mě, ale je stejně vinný jako já,“ dodala. Tvrdí také, že některá zranění holčičky měl způsobit právě Dávid.

K bezbranné holčičce se měl chovat tím nejhorším možným způsobem. Tvrdila, že když Miuška odmítala jíst, měl ji nutit násilím, fackovat ji a když plakala, prudce s ní třásl. Proces bude pokračovat výslechy dalších svědků. V případě odsouzení hrozí oběma obžalovaným trest odnětí svobody v rozmezí 7 až 15 let.

Miuška si za svůj krátký život prožila peklo.
Miuška si za svůj krátký život prožila peklo.
Eva si hrála na facebooku na milující matku.
Malá Miuška zažívala peklo na zemi.
Policejní eskorta přivádí Dávida k soudu.

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Obviněného z vraždy holčičky v Praze 4 přivádějí k vazebnímu jednání, 27. března 2026
Zdroj: David Malík

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Andrea Vídeňská
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