Matúš měl vyvraždit téměř celou rodinu: Nepůjde před soud ani do vězení?!
V lednu ve slovenském Vranově měl Matúš vyvraždit téměř celou svou rodinu. Ubodal prý matku s otcem i sestru. Policie ho obvinila z trojnásobné vraždy. Po více než půl roce přišel nečekaný zvrat. Matúš nepůjde před soud ani do vězení?!
Koncem letošního ledna se ve slovenském městě Vranov nad Topľou odehrála brutální vražda. Matúš (35) měl ubodat skoro celou svou rodinu. Údajně zavraždil otce Matúše (†65), maminku Helenu (†61) a sestru Sylvii (†42).
Potyčku na policii nahlásili sousedé, když se sídlištěm ozýval pronikavý křik, který po chvilce utichl. Po příjezdu hlídka musela vypáčit dveře, aby se na místo činu dostala. Obrázek, který spatřila, jen těžko vymaže z paměti.
V bytě se odehrál masakr a všude po nábytku i na zemi byla krev. Bylo očividné, že tři oběti zemřely násilnou smrtí. Matúš je měl ubodat nožem. Obviněný byl až do nedávna ve vazbě. Podle informací deníku Nový Čas se měla situace od té doby úplně změnit.
Prokuratura podala návrh na zastavení trestního stíhání s tím, že bližší informace sdělit nemůže. Souběžně podala návrh na pobyt obviněného ve zdravotnickém zařízení. „Soudce žádosti vyhověl. Obviněný tak byl propuštěný z vazby a umístěný do zdravotnického zařízení,“ uvedla policejní mluvčí Jana Ligdayová.
Matúš měl už v minulosti navštěvovat psychiatrii. „Slyšel jsem, že byl na psychiatrii, ale že ho pustili,“ řekl soused Jozef. Údajně byl naposledy hospitalizován v září minulého roku, nemocnice ale bližší informace neposkytla.
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