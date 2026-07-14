Partner Zuzanu ubodal 11 dnů po propuštění z vazby: Podle soudu jí nehrozilo nebezpečí
Nové soudní dokumenty přinášejí mrazivý pohled na poslední měsíce života zavražděné učitelky Zuzany z Gelnice. Letos v červnu ji ubodal její manžel Tomáš V. Ve spisech podrobně popsala opakované násilí ze strany manžela, rostoucí obavy o vlastní život i zoufalou snahu domoci se ochrany. Soud její žádost o zákaz přiblížení ale zamítl.
Ještě před svou smrtí se Zuzana obrátila na soud s žádostí, aby jejímu manželovi zakázal přibližovat se k ní na vzdálenost menší než 50 metrů a vyloučil ho z užívání společného bytu. Svůj návrh opírala o dlouhodobé domácí násilí, opakované fyzické útoky i stále větší strach o holý život. Soud však žádost v březnu zamítl s odůvodněním, že muž byl v té době ve vazbě, a bezprostřední nebezpečí proto nehrozilo.
Ve vazbě přitom skončil poté, co ženu v únoru napadl a škrtil. V červnu za to dostal osmiměsíční podmíněný trest s ambulantním protialkoholním léčením a byl propuštěn na svobodu. O pouhých 11 dní později Zuzanu ubodal.
Facky, pěsti a škrcení
Ze soudních dokumentů, které získal slovenský deník Nový Čas, vyplývá, že Tomáš V. 23 let abstinoval. Přibližně dva měsíce před únorovým útokem ale začal znovu pít alkohol a jeho chování se prudce změnilo.
Za zlomový označuje spis události z 21. února letošního roku. Muž si ráno koupil láhev tvrdého alkoholu a několik piv. Později přišel za Zuzanou do obývacího pokoje. Když ho požádala, aby ji nechal na pokoji, nejprve odešel, krátce nato se ale vrátil a zaútočil. Ve své výpovědi žena popsala, že ji silně chytil pod krkem a opakoval: „Uškrtím tě.“ Nemohla se nadechnout, zatmělo se jí před očima, přestávala slyšet a měla pocit, že ztratí vědomí. Nakonec se jí podařilo manžela odstrčit, utéct z bytu a schovat se za výtahem, odkud zavolala policii.
Jenže únorový útok nebyl prvním incidentem. Situace se začala výrazně zhoršovat už od září 2025. Žena popsala teror, jemuž doma čelila. Po odmítnutí pohlavního styku dostala od manžela nejprve facku a následně ránu pěstí do obličeje.
Násilí se postupně stupňovalo. Muž ji opakovaně obviňoval z nevěry, schválně jí bral a ničil osobní věci nebo je schovával. Zároveň ji kontroloval a sledoval, což v ní vyvolávalo stále větší strach. Při jednom z útoků ji zezadu chytil pod krkem, rukou jí zakryl nos i ústa a po celou dobu neřekl jediné slovo. Zuzaně se nakonec podařilo vysmeknout a z bytu utéct. Policii ani lékaře tenkrát však nevyhledala.
Zapaloval ručníky
Týrání nekončilo fyzickými útoky. V lednu zapálil její osušku a hodil ji do vany. O měsíc později podpálil ručníky visící na dveřích koupelny. Oheň se rozšířil i na dveře, ty ale nakonec uhasil.
Bály se i děti
Ve spise jsou zachyceny také výpovědi dětí. Syn policistům řekl, že už nedokáže snášet otcovo chování. Dcera se otce bála, přestože ji fyzicky nenapadl.
Zuzana zároveň popsala mužovy psychiatrické potíže, úzkostné a panické stavy i skutečnost, že po více než dvou desetiletích abstinence začal znovu pít alkohol. Obávala se, že jeho chování je stále nevyzpytatelnější a nebezpečnější. Ve své žádosti uvedla, že už nedokáže odhadnout, kam se manželovo jednání bude dál vyvíjet. Právě proto žádala soud o okamžitou ochranu. Ten však návrh zamítl.
Vyšetřování bylo nezvládnuté
Po tragédii nechala Generální prokuratura případ přezkoumat. Generální prokurátor Maroš Žilinka konstatoval závažná pochybení policie i státního zastupitelství. Podle něj měl být případ od začátku vyšetřován jako zločin týrání blízké a svěřené osoby, nikoli pouze jako nebezpečné vyhrožování.
Podle Generální prokuratury Zuzana už při trestním oznámení popisovala dlouhodobý psychický teror, fyzické útoky, ničení věcí i obavy o vlastní život. Žilinka zároveň kvůli zjištěným pochybením odvolal vedení Okresní prokuratury ve Spišské Nové Vsi.
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