Podivná smrt táty čtyř dětí! Štefan (†36) odešel v noci z bytu s nožem
Smrt Štefana z Lučence vyšetřuje slovenská policie. Otec čtyř dětí odešel v noci z bytu s kuchyňským nožem a o několik desítek metrů dál ho našla matka s bodným poraněním hrudníku. Okolnosti jeho úmrtí zatím zůstávají nejasné.
Nikdo z rodiny nechápe, co se osudné páteční noci stalo. Štefan z lučeneckého sídliště Rúbanisko odešel kolem 3. hodiny ráno z bytu, kde žil se svou těhotnou partnerkou Lívií a jejich čtyřmi dětmi. Před odchodem si z kuchyně vzal velký nůž.
Jeho přítelkyni probudil hluk v kuchyni. Když zjistila, že Štefan zmizel a s ním i nůž, okamžitě kontaktovala jeho matku Elenu. Obě pak začaly po muži pátrat.
Krvavé stopy
Když Elena dorazila před bytový dům, všimla si na zemi krvavých stop. Ty ji zavedly mezi panelové domy, kde našla syna ležet v trávě.
„Chytila jsem ho, ale už nedýchal. Hned jsem volala na tísňovou linku. Operátorka mi řekla, ať ho otočím. Když jsem mu zvedla tričko, uviděla jsem ránu v oblasti srdce,“ popsala zdrcená matka slovenské televizi JOJ.
Až do příjezdu záchranářů se snažila syna oživovat podle pokynů operátorky. Záchranáři následně v resuscitaci pokračovali, ale ani jejich snaha už život muže nezachránila. Zraněním podlehl.
Policie čeká na výsledky pitvy
Případ nyní vyšetřují kriminalisté. Mluvčí Krajského ředitelství Policajného zboru v Banské Bystrici Petra Kováčiková uvedla, že bylo zahájeno trestní stíhání pro usmrcení.
Kuchyňský nůž zajistili vyšetřovatelé několik metrů od těla. „Když se člověk bodne do srdce, nevím, jestli ještě dokáže ujít několik metrů,“ řekla Elena, která proto o okolnostech synovy smrti pochybuje. Přesnou příčinu smrti má určit nařízená soudní pitva. Kriminalisté prověří také dostupné kamerové záznamy z okolí.
Rodina nevěří, že by si ublížil
Matka zesnulého je přesvědčená, že si její syn život nevzal. Popsala ho jako milujícího otce, jenž se těšil na narození dalšího dítěte. Přiznala ale, že večer před tragédií se choval nezvykle. Mluvil o Bohu a Satanovi a podle jejích slov ji při návštěvě velmi silně objal. Žádné sebevražedné úmysly však prý nikdy nezmínil.
Pokud se někdo ocitne v psychické krizi, může se obrátit na odbornou pomoc. Linka bezpečí poskytuje anonymní podporu pro děti a mládež na čísle 116 111. Linka důvěry pomáhá lidem v těžkých situacích na čísle 1212. Krizové centrum RIAPS v Praze je dostupné na telefonním čísle 222 580 697.
Byla to vrazda na objednavku... at proveri jeji mobil a kontakty. Ona ho poslala sama ven, pry tam nekdo strasi.....