Tyran z Bánské Bystrice: Spoutanou ženu věznil v kufru

Policie dopadla muže, který skoro týden věznil ženu v kufru auta
Policie dopadla muže, který skoro týden věznil ženu v kufru auta
Seznámili se na internetu, na schůzce však muž ženu napadl a uvěznil v kufru.
Fyzicky ji trýznil a dožadoval se přístupům k účtům.
Ženu zachránilo až to, když ji vysadil v lese a jel si pro jiné auto, našli ji kolemjdoucí.
Autor: Kamil Morávek - 
18. května 2026
14:34

Policisté z Banské Bystrice se zabývají skutečně šokujícím případem. Muž tam měl téměř týden držet ženu spoutanou řetězy v kufru auta a všemožně jí fyzicky ubližovat. Přitom ji nutil, aby mu dala přístupové údaje svých účtů. 

Žena z města Revúca muže poznala přes internet. Když se však sešli, všechno se rychle zvrhlo. Muž ženu fyzicky napadl, spoutal řetězy a uvěznil ji v kufru jejího vlastního auta. Tím ji následujících několik dní převážel z místa na místo, kde ji fyzicky napadal, poléval studenou vodou a snažil se z ní dostat přístupy k účtům.

Ženě se po několika dnech utrpení díky chybě únosce podařilo utéct. V jednu chvíli ji totiž vysadil v lese s tím, že si potřebuje jet vyměnit auto. Než se však stihl vrátit, objevili ji náhodní kolemjdoucí, kteří zavolali pomoc. Násilník jí kromě psychické újmy způsobil i vážné zlomeniny v oblasti obličeje a jiná poranění. Připravil ji také o peníze.

Agresor byl následujících několik dní na útěku, policistům se ho však naštěstí podařilo vypátrat a zadržet na sídlišti v Banské Bystrici. „Kriminalistům se ho podařilo vypátrat v součinnosti s ostatními složkami policie,“ potvrdila pro noviny.sk policejní mluvčí Nikola Žabková. Po autě, ve kterém ženu věznil, policisté stále pátrají.

Video  Zkušený kriminalista o únosu Marka (12): Projevil velkou odvahu. Pachatel musel mít silný motiv (prosinec 2025)  - Bára Holá/Blesk
Video se připravuje ...

Policie dopadla muže, který skoro týden věznil ženu v kufru auta
Policie dopadla muže, který skoro týden věznil ženu v kufru auta
Seznámili se na internetu, na schůzce však muž ženu napadl a uvěznil v kufru.
Fyzicky ji trýznil a dožadoval se přístupům k účtům.
Ženu zachránilo až to, když ji vysadil v lese a jel si pro jiné auto, našli ji kolemjdoucí.

Témata:
vězněníúnosSlovenskoBanská BystricaKufrRevúca
Kamil Morávek
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Bočanová to slízla kvůli dceři: V pekle už mají pro vás místo!
Bočanová to slízla kvůli dceři: V pekle už mají pro vás místo!
Aha!
6× ho odmítla a pak podepsala šokující pakt: Tajná pravidla manželství pilotky Amelie Earhart
6× ho odmítla a pak podepsala šokující pakt: Tajná pravidla manželství pilotky Amelie Earhart
Dáma.cz
5 italských receptů, které zvládnete doma: mini pizzy, krémové risotto i lasagne
5 italských receptů, které zvládnete doma: mini pizzy, krémové risotto i lasagne
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Co všechno o vás prozradí zápach z úst? Nedostatek zinku, zánět v nose i nedostatek slin
Moje zdraví
Finfluenceři slibují cestu k bohatství. Jsou ale pomocníci, nebo hrozba pro úspory?
Finfluenceři slibují cestu k bohatství. Jsou ale pomocníci, nebo hrozba pro úspory?
e15
Finále poháru a Evropa: Když zakročí UEFA, Hradec si polepší. Scénář snů i pro Plzeň
Finále poháru a Evropa: Když zakročí UEFA, Hradec si polepší. Scénář snů i pro Plzeň
iSport
Putina opouští „kamarádi“. Postsovětské země pochopily, že by je mohl čekat osud Ukrajiny
Putina opouští „kamarádi“. Postsovětské země pochopily, že by je mohl čekat osud Ukrajiny
Reflex
Adrenalinová Cesta smrti v Bolívii: Otestuje vaši odvahu i brzdy u kol
Adrenalinová Cesta smrti v Bolívii: Otestuje vaši odvahu i brzdy u kol
Lidé a země