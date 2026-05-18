Tyran z Bánské Bystrice: Spoutanou ženu věznil v kufru
Policisté z Banské Bystrice se zabývají skutečně šokujícím případem. Muž tam měl téměř týden držet ženu spoutanou řetězy v kufru auta a všemožně jí fyzicky ubližovat. Přitom ji nutil, aby mu dala přístupové údaje svých účtů.
Žena z města Revúca muže poznala přes internet. Když se však sešli, všechno se rychle zvrhlo. Muž ženu fyzicky napadl, spoutal řetězy a uvěznil ji v kufru jejího vlastního auta. Tím ji následujících několik dní převážel z místa na místo, kde ji fyzicky napadal, poléval studenou vodou a snažil se z ní dostat přístupy k účtům.
Ženě se po několika dnech utrpení díky chybě únosce podařilo utéct. V jednu chvíli ji totiž vysadil v lese s tím, že si potřebuje jet vyměnit auto. Než se však stihl vrátit, objevili ji náhodní kolemjdoucí, kteří zavolali pomoc. Násilník jí kromě psychické újmy způsobil i vážné zlomeniny v oblasti obličeje a jiná poranění. Připravil ji také o peníze.
Agresor byl následujících několik dní na útěku, policistům se ho však naštěstí podařilo vypátrat a zadržet na sídlišti v Banské Bystrici. „Kriminalistům se ho podařilo vypátrat v součinnosti s ostatními složkami policie,“ potvrdila pro noviny.sk policejní mluvčí Nikola Žabková. Po autě, ve kterém ženu věznil, policisté stále pátrají.
